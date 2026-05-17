Сигареты без акциза: пассажиру во время движения поезда Чоп — Захонь забросили чемодан с контрабандой
- Во время движения поезда Чоп – Захонь одному из пассажиров закинули чемодан с сигаретами.
- В результате его осмотра пограничники обнаружили 300 пачек сигарет без акцизной маркировки.
- На данный момент устанавливается общая стоимость изъятого товара.
Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, в железнодорожном пункте пропуска Чоп (Дружба) пограничники Чопского отряда обнаружили партию безакцизных сигарет, которые пытались незаконно переправить пассажирским поездом в Венгрию.
По оперативной информации, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины остановили на грузовом направлении пункта пропуска поезд сообщением Чоп – Захонь, который после прохождения всех видов контроля отправился со станции Чоп на выезд из Украины.
Во время проверки правоохранители привлекли служебную собаку. Четвероногий сработал на чемодан одной из пассажирок — 18-летней местной жительницы.
В результате его досмотра пограничники вместе с таможенниками обнаружили в нем 300 пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Их забросили в вагон во время движении транспортного средства на пути следования к государственной границе.
Обнаруженные табачные изделия изъяли сотрудники таможни.
Устанавливается стоимость изъятой продукции и проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению. Вся соответствующая информация отправлена в Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области.