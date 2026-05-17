Пассажиру поезда Чоп – Захонь закинули чемодан с безакцизными сигаретами

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, в железнодорожном пункте пропуска Чоп (Дружба) пограничники Чопского отряда обнаружили партию безакцизных сигарет, которые пытались незаконно переправить пассажирским поездом в Венгрию.

По оперативной информации, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины остановили на грузовом направлении пункта пропуска поезд сообщением Чоп – Захонь, который после прохождения всех видов контроля отправился со станции Чоп на выезд из Украины.

Во время проверки правоохранители привлекли служебную собаку. Четвероногий сработал на чемодан одной из пассажирок — 18-летней местной жительницы.

В результате его досмотра пограничники вместе с таможенниками обнаружили в нем 300 пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Их забросили в вагон во время движении транспортного средства на пути следования к государственной границе.

Обнаруженные табачные изделия изъяли сотрудники таможни.

Устанавливается стоимость изъятой продукции и проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению. Вся соответствующая информация отправлена ​​в Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области.

