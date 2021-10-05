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Вікторія Гірко |

США продолжат выступать против Северного потока-2 — Госдеп

держдеп сша

США продолжат выступать против российского Северного потока-2. В этом заверил представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки этого газопровода.

— Наша политика, как мы уже дали четко понять, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода. Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, — заявил Прайс во время брифинга.

По словам Неда Прайса, США продолжат применять закон в отношении Северного потока-2 с периодическим рассмотрением Штатами санкций против этого проекта.

4 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила, что началось заполнение газом первой нитки Северного потока-2. Также в компании заявили, что газопровод прошел сертификацию в соответствии с техническими стандартами, чтобы обеспечить надежное и безопасное использование.

Между тем на днях Палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет, которые предусматривают обязательное введение санкций против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству российского газопровода Северный поток-2.

Также принятые поправки не позволяют освобождать от санкций под различными предлогами, в том числе под предлогом национальной безопасности. Теперь соответствующие поправки должен принять Сенат — верхняя палата Конгресса США.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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