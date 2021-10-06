Папа Римский Франциск прокомментировал скандал вокруг священников католической церкви во Франции, которые годами совершали сексуальное насилие над детьми. Он назвал это стыдом всей церкви.

Такое заявление глава Католической церкви выразил во время традиционной аудиенции, состоявшейся в среду, 6 октября.

Кроме того, Франциск подтвердил, что жертв действительно очень много.

— Их, к сожалению, очень много. Я хотел бы выразить пострадавшим свою боль и грусть из-за травм, которые они понесли, — отметил он.

По словам Папы Римского, ему стыдно за неспособность церкви ставить детей в центр своих забот.

— Мне тоже стыдно за неспособность церкви слишком долго ставить их в центр своих забот, — заявил он.

В то же время Папа Римский обратился с призывом ко всем епископам и религиозным настоятелям, чтобы они сделали все возможное, чтобы подобное не повторялось.

Насилие в католической церкви

Недавно обнародовали результаты масштабного расследования в Французской католической церкви. В нем подтверждено, что более 200 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия в церкви за последние 70 лет.

Между тем около 80% жертв — мальчики подросткового возраста. Также между пострадавших были семинаристы, скауты, хористы, которые были несовершеннолетними. К преступлениям причастны почти 3 тыс. священнослужителей.

Комиссия работала над расследованием течение 2,5 лет. Документ содержит 2,5 тыс. страниц.

Однако большинство дел о преступлениях не могут попасть в суд из-за сроки давности.