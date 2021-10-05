У Франції Незалежна комісії з питань сексуального насильства у церкві (CIASE) оприлюднили результати масштабного розслідування. У ньому засвідчено, що понад 200 тис. дітей стали жертвами сексуального насильства у католицькій церкві Франції за останні 70 років.

Голова CIASE Жан-Марк Сове сказав, що оцінка, що заснована на наукових дослідженнях, включає зловживання, що були вчинені священиками та іншими священнослужителями, а також нерелігійними людьми, причетними до церкви. За його словами, близько 80% жертв – чоловіки.

— Наслідки дуже серйозні. Близько 60% чоловіків і жінок, які зазнали сексуального насильства, стикаються з серйозними проблемами у своєму повсякденному чи статевому житті, – сказав Сове.

Документ, підготовлений незалежною комісією, містить 2,5 тис. сторінок. Він свідчить про те, що католицька церква у Франції, як і в інших країнах, зіштовхнулася із розкриттям ганебних таємниць, що давно приховувалися.

У звіті йдеться про те, що за останні 70 років церква прихистила приблизно 3 тис. ґвалтівників над дітьми — дві третини з яких священики. Сове сказав, що загальна кількість жертв включає близько 216 тис., які стали жертвами насильства з боку священників та інших священнослужителів.

Комісія працювала протягом 2,5 років, вислуховуючи жертв та свідків та вивчаючи архіви церкви, суду, поліції та преси, починаючи з 1950-х років. На гарячу лінію, що стартувала на початку розслідування, надійшло 6,5 тис. дзвінків від ймовірних жертв або людей, які сказали, що знають жертву.

Сове зазначив, що 22 ймовірних злочини, які ще можуть порушити, були передані прокуратурі. Понад 40 справ, які є занадто старими для судового переслідування, але стосуються ймовірних злочинців, які ще живі, передали представникам церкви.

Справа священника Прейна

У березні 2020 року суд Ліона засудив до п’яти років ув’язнення Бернарда Прейна. Його звинуватили у насильстві сексуального характеру над неповнолітніми.

Прейн визнав, що протягом десятиліть зґвалтував понад 75 хлопчиків.

Одна з жертв Прейна Франсуа Дево, який є керівником групи жертв La Parole Libérée, сказав агентству Associated Press, що “з цією доповіддю французька церква вперше спробує знайти корінь системної проблеми”. Він сказав, що кількість жертв, які ідентифікуються у звіті, – це мінімум.

Справа Прейна призвела відставки у минулому році архієпископа Ліона кардинала Філіпа Барбарена, якого звинуватили у тому, що він не повідомив про насильства у правоохоронні органи, коли дізнався про них у 2010-х роках.

Французькі архієпископи у зверненні до парафіян під час недільної меси по всій країні сказали, що публікація доповіді є “випробуванням істини та важким і серйозним моментом”.

Папа Франциск у травні 2019 року опублікував новаторський новий церковний закон, який зобов’язує всіх католицьких священиків та монахинь у всьому світі повідомляти церковній владі про сексуальне насильство та приховування з боку начальства.