Количество жертв обрушения 5-этажного жилого дома в центре Батуми увеличилось до восьми человек. Среди них — мать и ее 7-летний ребенок.

По данным грузинских СМИ, семеро человек погибли во время обвала, а еще одна женщина умерла в местной больницы от травм.

В настоящее время еще один 36-летний мужчина находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Спасатели вытащили его живым из-под руин через 11 часов после обвала.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что аварийно-спасательные работы проводят уже более суток. Сейчас спасатели ищут еще трех человек.

Правоохранители задержали трех человек (среди них — владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих) за нарушение правил безопасности проведения строительных и ремонтных работ.

Подозреваемым может грозить заключение сроком до 10 лет. Власти пообещали наказать всех возможных виновных в обвале и объявили 11 октября днем траура в Грузии.

Обвал жилого дома в Грузии произошел днем 8 октября. Для спасения людей привлекли подъемные краны, при помощи которых убрали обломки.

Всего в доме находилось 12 квартир. По данным СМИ, спасатели слышали, как люди звали на помощь из-под завалов.

Источник: Civil