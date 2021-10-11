Обрушение дома в Грузии: прокуратура предъявила обвинения трем задержанным

Прокуратура Грузии выдвинула обвинения трем задержанным по делу об обрушении жилого дома в Батуми. В результате аварии погибли девять людей.

Об этом идет речь в заявлении прокуратуры Грузии на официальном сайте. Среди них — владелец квартиры на первом этаже и двое работников, которых он нанял.

По данным следствия, мужчины договорились о выполнении строительно-реконструкционных работ в жилых квартирах первого этажа дома. В частности, о сносе несущих конструкций стен.

Однако они не заключали никакого договора. Работники нарушили правила безопасности, завершив ремонтные работы без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями.

Задержанные демонтировали как ненесущие, так и несущие конструкции стены, нарушив прочность и долговечность жилого дома. Это привело к обвалу здания.

В результате трагедии погибли девять людей. Среди них — трое детей. Некоторые из них погибли во время обвала, а остальные — в реанимации.

Подозреваемых обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и тяжкие последствия. Им может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Следователи имеют намерение обратиться в суд для избрания меры пресечения обвиняемым. Расследование продолжается.

Обвал дома в Батуми произошел 8 октября. По данным грузинских СМИ, во время спасательных работ слышали крики людей, которые звали на помощь.