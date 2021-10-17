В августе количество просителей убежища в Европейском Союзе увеличилось на 40%, если сравнить с ситуацией год назад. В частности, это связано с волной беженцев из Афганистана.

Об этом говорится в отчете Европейского бюро поддержки убежища (EASO), опубликованном на официальном сайте агентства.

По данным EASO, в августе 2021 года в ЕС подали на 40% больше заявлений с просьбой предоставить убежище, чем в прошлом году за аналогичный период. Всего за третий месяц лета в странах Евросоюза зарегистрировали 56 тыс. заявлений.

Граждане Афганистана в августе подали около 10 тыс. таких заявлений, часть из них поступила от эвакуированных самолетами из аэропорта Кабула.

Директор EASO Нина Грегори отметила, что сотни тыс. граждан Афганистана искали защиту в соседних стран, поэтому ЕС должен приготовиться к сложной ситуации с миграционным движением на территорию Европы.

По ее словам, бюро активно сотрудничает с Еврокомиссией и учреждениями стран-членов ЕС, чтобы решить этот вопрос. В частности, увеличить возможность приема беженцев на Балканах.

Ситуация в Афганистане до сих пор остается сложной. В августе радикальное исламистское движение Талибан захватило Афганистан.

Это привело к увеличению количества людей, которые намерены выехать из страны. Украина организовывала эвакуационные рейсы, чтобы помочь нашим и иностранным гражданам.