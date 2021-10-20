С 21 октября по 15 ноября в Латвии вводятся жесткие карантинные ограничения в связи с распространением Covid-19. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства страны.

На время локдауна с 20.00 до 5.00 вводится комендантский час. Выходить разрешено только в случаях обоснованной необходимости.

Работать смогут только магазины с товарами первой необходимости в промежутке с 6.00 до 19.00.

Кафе и рестораны – только на вынос или же заниматься доставкой еды.

Школьные каникулы продлены до 29 октября. Очный процесс обучения планируется возобновить после 1 ноября только для 1-3 классов, остальные будут на удаленке до 15 ноября.

На время локдауна запрещены все публичные мероприятия, включая митинги, шествия и пикеты. Исключения – похороны и крещение, когда могут собираться члены двух домохозяйств, не считая работников сферы ритуальных услуг.

В Латвии с 8 октября объявили чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Власти страны надеются за это время вакцинировать граждан из групп риска на 90%, а в целом охватить вакцинацией 75% населения.

Источник: Delfi