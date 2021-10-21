В США за год на границе с Мексикой задержали 1,7 млн нелегалов — это рекорд

Власти США задержали более 1,7 млн мигрантов у границы с Мексикой в ​​течение года, начиная с сентября 2020 по сентябрь 2021 года.

Аресты пограничным патрулем выросли до самого высокого уровня, который когда-либо регистрировался, согласно неопубликованным данным таможни и охраны границы США.

Незаконные пересечения резко увеличились через несколько месяцев после вступления в должность президента США Джо Байдена. Больше всего арестов нелегалов пришлось на июль и август. Тогда задержали более 200 тыс. мигрантов.

Начальник полиции Тусона Крис Магнус охарактеризовал всплеск как “кризис”. Он назвал это “значительным вызовом”, добавив, что “цифры очень велики”.

Ситуация на границе США и Мексики стала для Байдена серьезной политической проблемой, пишет издание The Washington Post. Во время предвыборной кампании он обещал сделать Соединенные Штаты гостеприимными к иммигрантам, в отличие от 45-го президента Дональда Трампа.

Он говорил, что хотел бы деликатнее подходить к иммиграционной политике и не допустить, чтобы “на американской границе оказалось 2 млн человек”.

После инаугурации Байден сразу прекратил строительство стены на границе с Мексикой, остановив кампанию Трампа под названием Оставаться в Мексике. Он отменил основные ограничения по предоставлению убежища и объявил о 100-дневной паузе по большинству депортаций и выполнении законов по вопросам иммиграции и таможни США.

Представители Байдена сначала обвиняли предыдущую администрацию в увеличении количества мигрантов на границе и заявляли, что миграционное давление усилилось в результате экономических последствий пандемии.

Больше всего нелегалов за период с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го арестовали из Мексики — 608 тыс. Вторую по количеству группу составили мигранты из-за пределов Мексики и Центральной Америки, а именно гаитяне, эквадорцы, кубинцы, бразильцы и граждане других латиноамериканских стран. Из этой группы пограничники осуществили 367 тыс. арестов.

За ними идут нелегалы ​​из Гондураса (309 тыс.), Гватемалы (279 тыс.) и Сальвадора (96 тыс.).

Более 1,3 млн мигрантов арестовали вдоль южной границы за девять месяцев с момента вступления Байдена в должность, в частности 192 тыс. человек за прошедший месяц.

За период с 2012 до 2020 года за один так называемый финансовый год пограничные аресты в среднем составляли около 540 тыс. человек. Показатель 2021 года оказался более чем втрое выше этого количества.