В Беларуси объявили общенациональную забастовку рабочих

Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября.

Производство по всей стране будет остановлено, пока так называемая власть не выполнит требования рабочих.

Прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и незаконно арестованных.

Привести зарплаты, стипендии и пенсии в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

Начать прямые переговоры между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

Восстановить уволенных работников, исключенных студентов и гарантировать безопасное возвращение всех граждан, покинувших страну из-за репрессий.

Реализовать права независимых профсоюзов, а также права на создание новых.

Реализовать конституционные права граждан на свободное передвижение.

Реализовать права граждан на защиту от коронавируса, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защитить права медиков.

Реализовать конституционное право на свободу слова. Немедленно освободить всех журналистов и блогеров.

Нормализовать отношения со странами-соседями. Прекратить гибридную миграцию.

Создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

— Мы отстаивали свои права в течение года. Мы предъявляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали, — отметил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Он добавил, что они ведут не просто борьбу за голоса, а за свои права и возвращение звания рабочего.

— За освобождение наших друзей и близких из тюрем. Перестанем кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем закон и справедливость, — сказал он.

Дылевский заявил, что режим в стране слаб и беспомощен как никогда.

— Санкции добивают “луканомику”! Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу, — призвал лидер объединения.

Источник: NEXTA

Фото: charter97.org