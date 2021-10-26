Молдова впервые за 30 лет своей независимости договорилась о закупке газа не у России. Этому предшествовал провал переговоров по новому долгосрочному контракту с российским газовым монополистом Газпром.

Как сообщили в правительстве Молдовы, 25 октября был подписан контракт на пробную закупку одного млн кубометров природного газа между молдавской государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.

– Это первая закупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова (т.е. не у России, — Ред.)… Пробная закупка осуществляется, чтобы протестировать возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа, — подчеркнули в правительстве.

По какой цене Молдова закупает голубое топливо у Польши, в сообщении не уточняется.

В то же время, в правительстве проинформировали, что страна все еще ведет переговоры с Россией и компанией Газпром о подписании долгосрочного соглашения на поставку газа.

В польской компании PGNiG также отметили, что Молдова договорилась о первой поставке газа не из РФ. Поставка газа из Польши будет одноразовой. Она будет осуществляться во вторник, 26 октября, через Украину совместно с украинско-американской компанией ERU Group (Энергетические ресурсы Украины).

– Тендер был организован срочно в связи с ограничением поставок газа в Молдову со стороны Газпрома, – уточнили в PGNiG.

Недавно молдавская делегация не смогла договориться в Москве о заключении нового долгосрочного контракта с российским Газпромом.

Как отмечал министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, российская сторона предложила слишком высокую цену на газ и потребовала в сжатые сроки вернуть накопленный долг. Речь идет о задолженности в размере 700 млн долларов, на которой настаивает РФ. Газпром даже пригрозил прекратить поставки газа в Молдову в случае невыплаты долга и непродления контракта на российских условиях.

Из-за газового кризиса парламент Молдовы объявил чрезвычайное положение в стране сроком на месяц. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица объясняла, что это позволит ускорить закупку газа из альтернативных источников.

На ситуацию в Молдове уже отозвалась и Украина. Так, 22 октября премьер-министр Денис Шмигаль получил письмо от главы молдавского правительства Наталии Гаврилицы с просьбой помочь Молдове с объемами газа. Представители СНБО поручили правительству рассмотреть этот вопрос.

Отмечалось, что Украина сможет предоставить Молдове такую помощь в ближайшее время. Как проинформировал глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, Молдова попросила у Украины 15 млн куб. м газа (0,08% запасов, находящихся в украинских хранилищах).