Ситуация в Афганистане после захвата власти радикальным движением Талибан остается сложной. Теперь ее представители предложили местным жителям страны работать за еду.

Афганцы столкнулись с проблемой голода и безработицы, поэтому талибы планируют запустить программу Продовольствие в обмен на работу. По словам официального представителя Талибана Забихулла Муджахида, этот шаг будет способствовать борьбе с безработицей в стране.

Талибы предлагают афганцам работать за пшеницу. В программе не предусмотрена возможность оплаты труда деньгами. Она нацелена на тех, кто остался без работы и может пострадать от голода во время суровых холодов зимой.

Согласно плану, программа будет действовать в крупных городах Афганистана. В частности, в городе Кабул имеют намерение задействовать по меньшей мере 40 тыс. людей для работы.

В рамках двухмесячной программы в Кабуле планируют распределить более 11,6 тыс. тонн пшеницы. Около 55 тыс. тонн направят в другие города Афганистана, среди которых Герат, Джелалабад, Кандагар, Мазари-Шариф и Поли-Хомри.

Из-за сложной ситуации в Афганистане в Европейском Союзе увеличилось количество просителей убежища на 40%, по сравнению с прошлым годом.

Источник: New Delhi Television