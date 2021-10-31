Забег быков в Испании: мужчина истек кровью на фестивале энсьерро

В Испании после коронавирусного карантина возобновили традиционный фестиваль энсьерро. Первый же забег быков закончился смертельным случаем.

Жертвой стал 55-летний участник, уроженец Ла-Валь, скончавшийся в Онди во время забега.

Известно, что он получил ранение в бедренную артерию и потерял много крови. Мужчину госпитализировали в больницу Ла Плана, однако в медицинском центре он скончался.

Это первый смертельный случай после возобновления забегов быков после ослабления коронавирусных ограничений в Испании. В связи с трагическим инцидентом дальнейшие соревнования отменили.

Во время энсьеро участники должны убежать от специально выпущенных быков, коров или телят.

Два года подряд фестиваль отменяли из-за пандемии.

Ранее украинская парашютистка упала в море во время фестиваля в Турции.

Инцидент произошел, когда украинка совершала одиночный скачок с горы Бабадаг в районе Фетхие в провинции Мугла.

Гражданку Украины госпитализировали сразу после того, как ее парашют во время спуска упал в море.

Источник: Нeraldo