Забег быков в Испании: мужчина истек кровью на фестивале энсьерро

В Испании после коронавирусного карантина возобновили традиционный фестиваль энсьерро. Первый же забег быков закончился смертельным случаем.
Жертвой стал 55-летний участник, уроженец Ла-Валь, скончавшийся в Онди во время забега.
Известно, что он получил ранение в бедренную артерию и потерял много крови. Мужчину госпитализировали в больницу Ла Плана, однако в медицинском центре он скончался.
Это первый смертельный случай после возобновления забегов быков после ослабления коронавирусных ограничений в Испании. В связи с трагическим инцидентом дальнейшие соревнования отменили.
Во время энсьеро участники должны убежать от специально выпущенных быков, коров или телят.
Два года подряд фестиваль отменяли из-за пандемии.
Ранее украинская парашютистка упала в море во время фестиваля в Турции.
Инцидент произошел, когда украинка совершала одиночный скачок с горы Бабадаг в районе Фетхие в провинции Мугла.
Гражданку Украины госпитализировали сразу после того, как ее парашют во время спуска упал в море.
Источник: Нeraldo