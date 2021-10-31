Зеленский прибыл в Британию для участия в климатическом саммите

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Великобританию. Они примут участие в конференции ООН по изменению климата (COP26).

Климатический саммит состоится в городе Глазго. По данным Офиса президента, глава государства выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.

Владимир Зеленский должен провести ряд встреч с лидерами других государств, которые тоже прибыли в Великобританию для участия в климатическом саммите.

В Глазго официально началась 26 конференция ООН по изменению климата (COP26). Ключевые мероприятия начнутся с 1 ноября, когда лидеры стран приедут на саммит.

Представители разных стран мира обсудят масштабные изменения для предупреждения глобальной климатической катастрофы.

Член парламента Великобритании Алок Шарма отметил, что конференция ООН может стать последней надеждой на спасение планеты.

В ходе саммита лидеры разных стран могут договориться о совместных обязательствах по сокращению выбросов, что может способствовать улучшению ситуации, связанной с глобальным потеплением.