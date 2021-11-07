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Юлія Захарченко |

В Ираке резиденцию премьер-министра атаковал дрон со взрывчаткой

В Ираке резиденцию премьер-министра атаковал дрон со взрывчаткой

В Ираке резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Казыми атаковали с помощью дрона со взрывчаткой. Неизвестные использовали три беспилотных летательных аппаратов, два из которых удалось сбить.

По данным военнослужащих Ирака, беспилотники были оснащены взрывчаткой. Политик в результате нападения не пострадал.

Мустафа аль-Казыми выступил на государственном телеканале, призвав граждан сохранять спокойствие и самообладание. Премьер-министр сообщил, что чувствует себя хорошо.

По данным иностранных СМИ, резиденция главы правительства Ирака расположена в хорошо охраняемом районе города Багдад. Здесь находится ряд иностранных посольств и государственные объекты.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Пока никто не взял на себя ответственность за покушение на премьер-министра Ирака.

США осудили нападение на главу правительства Ирака, назвав атаку дрона со взрывчаткой очевидным актом терроризма. Представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что правительство с облегчением узнало о том, что политик не пострадал.

Последнее время в Ираке проходят протесты против парламентских выборов в стране. Участники акций выходят на демонстрации уже несколько недель.

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Источник: AP News

Фото: Getty Images

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