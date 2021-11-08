Только для вакцинированных: США открывают границы для туристов из 30 стран

Соединенные Штаты после 20-месячного запрета с 8 ноября открывают границы для вакцинированных путешественников из более чем 30 стран, в том числе Великобритании и стран ЕС.

В начале 2020 года США запретили въезд большинству граждан европейских государств, а также Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.

Новые правила предусматривают, что иностранцы должны показать документ о полной вакцинации перед полетом, получить отрицательный результат теста на Covid-19 в течение трех дней после путешествия и передать свою контактную информацию. В то же время, карантин не нужно проходить.

Сухопутные границы США с Канадой и Мексикой также откроются для полностью вакцинированным. В настоящее время тысячи мигрантов уже прибыли к границам.

В United Airlines ожидается увеличение количества международных пассажиров на 50%. Однако авиаперевозчики предупреждают о возможном возникновении больших очередей.