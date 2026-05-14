Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине договорились о налаживании конструктивных и стабильных отношений между двумя странами. В то же время китайская сторона строго предупредила Вашингтон о рисках конфликта из-за вопроса о Тайване.

Об этом сообщает Associated Press

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Переговоры между лидерами США и Китая состоялись в Большом зале народа в Пекине и длились около двух часов за закрытыми дверями. Стороны обсуждали торговые споры, ситуацию с безопасностью и вопрос о Тайване.

Сейчас смотрят

Во время открытой части встречи Трамп положительно отозвался о китайском лидере.

— Вы — великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я говорю это все равно, потому что это правда. Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом, — заявил президент США.

В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином должны строиться на сотрудничестве, а не на конфронтации. Он также упомянул так называемую «ловушку Фукидида» — концепцию, согласно которой соперничество между действующей и растущей мировыми державами часто приводит к войне.

Особое внимание китайский лидер уделил ситуации вокруг Тайваня. По словам пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, Си Цзиньпин во время переговоров назвал этот вопрос самым важным в китайско-американских отношениях.

— Если этот вопрос будет решен надлежащим образом, двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит под большую угрозу все отношения, — написала Мао Нин в соцсети X.

Предупреждение прозвучало на фоне недовольства Пекина намерениями США поставлять вооружение Тайваню. Администрация Трампа ранее одобрила пакет военной помощи острову на $11 млрд.

По завершении встречи китайская сторона заявила, что лидеры договорились о новом курсе отношений между странами, который государственное агентство Синьхуа охарактеризовало как конструктивный, стратегический и стабильный.

Тем временем на Тайване поблагодарили Вашингтон за долгосрочную поддержку.

США надеются на успехи в торговле

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп отправился в Пекин с расчетом достичь конкретных договоренностей с Китаем ещё до завершения визита. Прежде всего речь идёт о торговой сфере, где Вашингтон ожидает уступок от китайской стороны.

Среди возможных результатов переговоров — увеличение закупок Китаем американской сои, говядины и самолетов. Также администрация Трампа продвигает идею создания совместного Торгового совета для урегулирования экономических споров между странами.

Несмотря на это, стороны пока не раскрывают деталей относительно потенциальных договоренностей. Ситуацию осложняют тесные экономические связи Пекина с Ираном.

Во время встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай и в дальнейшем будет открывать новые возможности для иностранного бизнеса. Кроме того, китайский лидер провел отдельную встречу с представителями американских компаний, прибывших в Китай вместе с Трампом.

В прошлом году Вашингтон и Пекин согласовали торговое перемирие, что позволило избежать взаимного введения высоких пошлин. В Белом доме утверждают, что переговоры о продлении этого соглашения продолжаются, а обе стороны заинтересованы в сохранении стабильных экономических отношений.

Экономические вопросы, вызванные войной с Ираном

Визит Трампа в Китай проходит на фоне войны США и Израиля против Ирана, которая уже влияет на мировую экономику. Из-за фактической блокировки Ормузского пролива выросли цены на нефть и газ, что усилило опасения относительно замедления глобального экономического роста.

Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп планирует убедить Пекин оказать влияние на Иран для стабилизации ситуации в регионе.

В то же время сам Трамп публично заявлял, что вряд ли будет просить Си Цзиньпина оказывать давление на Тегеран из-за ситуации с Ормузским проливом. Президент США также заявил, что экономические риски не повлияют на его политику в отношении Ирана.

Источник : AP News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.