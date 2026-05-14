СБУ разоблачила схему поставки кораблей для «теневого флота» РФ
Служба безопасности Украины заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая помогала России обходить международные санкции и покупать морские суда для так называемого “теневого флота”.
Схема поставки кораблей для РФ: что известно
По данным следствия, в группировку входили граждане Украины и иностранцы.
Фигуранты подыскивали и покупали необходимые суда в европейских странах, занимались юридическим оформлением и подбором экипажей.
После этого корабли выходили в открытое море, выключали навигационное оборудование и направлялись к определенным точкам в нейтральных водах.
Там судна тайно передавали представителям России.
В СБУ отмечают, что РФ использует эти корабли для нужд нефтяной отрасли в рамках «теневого флота».
В частности, правоохранители задокументировали поставки буксиров, которые сопровождают крупнотоннажные нефтяные танкеры при заходе в порты.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников схемы на территории Украины.
Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины — пособничество государству-агрессору.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В СБУ добавили, что следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают других участников схемы, в частности граждан третьих стран.