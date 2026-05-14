Служба безопасности Украины заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая помогала России обходить международные санкции и покупать морские суда для так называемого “теневого флота”.

Схема поставки кораблей для РФ: что известно

По данным следствия, в группировку входили граждане Украины и иностранцы.

Фигуранты подыскивали и покупали необходимые суда в европейских странах, занимались юридическим оформлением и подбором экипажей.

После этого корабли выходили в открытое море, выключали навигационное оборудование и направлялись к определенным точкам в нейтральных водах.

Там судна тайно передавали представителям России.

В СБУ отмечают, что РФ использует эти корабли для нужд нефтяной отрасли в рамках «теневого флота».

В частности, правоохранители задокументировали поставки буксиров, которые сопровождают крупнотоннажные нефтяные танкеры при заходе в порты.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников схемы на территории Украины.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины — пособничество государству-агрессору.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ добавили, что следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают других участников схемы, в частности граждан третьих стран.

