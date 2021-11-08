Длительные отключения электроэнергии представляют реальную угрозу для стран Европы зимой. Это связано с нарастающим энергетическим кризисом.
В некоторых европейских странах даже выпускают инструкции для граждан на случай блэкаута.
Австрия
Недавно на YouTube-канале вооруженных сил Австрии (Österreichs Bundesheer) обнародовали четырехминутный видеоролик, в котором граждан готовят к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой. В подписи к видео отмечается, что отключения электроснабжения, возможно, даже по всей Европе, являются реалистичным и одновременно недооцененным риском. Поэтому граждан готовят к такому возможному сценарию.
На сайте Минобороны Австрии была обнародована инструкция для граждан на случай блэкаута. Им рекомендуют сохранять спокойствие, запастись свечами, батарейками, спичками, иметь транзисторный радиоприемник, аптечку, питьевую воду и консервы.
– При продолжительном отключении электроэнергии мы не рекомендуем пользоваться автомобилем. Светофоры не будут работать, а дороги могут быть заблокированы автомобилями, у которых закончился бензин, — говорится в инструкциях.
В сообщении Минобороны Австрии также отмечается, что эксперты ожидают отключения электроэнергии в ближайшие пять лет.
Германия
Проблему с возможным отключением электроэнергии анализируют и в Германии.
Так, на днях в городе Бонн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) местные власти организовали мероприятие под лозунгом: Блэкаут: что делать, когда ничего не работает.
Одна из рекомендаций немецких специалистов состоит в том, что для каждого члена семьи следует подготовить рюкзак с одеждой на пять дней, медикаментами, средствами гигиены и не скоропортящимися продуктами.
В Германии до сих пор помнят крупную аварию в Мюнстере, произошедшую 15 лет тому назад, когда тысячи человек остались без электричества на 6 дней среди зимы из-за снега.
Швейцария
В этой стране по заказу правительства провели исследование, согласно которому Швейцарии также могут в перспективе угрожать отключения электроэнергии продолжительностью до двух суток. Его результаты опубликовала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
По данным местных властей, опасения относительно отключений электроэнергии, прежде всего, обусловлены трудностями страны в вопросе обновления энергетических соглашений с Евросоюзом и ее зависимостью от европейского энергетического рынка.
Отключение электроэнергии названо серьезнейшей угрозой для Швейцарии на следующие четыре года (до 2025 года).
Испания
Возможность долгосрочного отключения электроэнергии также была проанализирована в Испании.
От имени правительства выступила Тереза Рибера – третий вице-премьер и министр экологической трансформации. Она заверила, что в стране вероятность отключения электроэнергии невысока, поскольку Испания почти не связана с Европой сетью электропередачи.
– В этом смысле мы являемся своеобразным энергетическим островком, — успокоила Рибера.
Однако Испания зависит от газовых поставок из Северной Африки, и с понедельника газ перестал поступать по одной из двух основных линий газопровода Магриб-Европа.
Энергетический кризис в Европе
В последнее время Европа переживает мощный энергетический кризис. В частности, цены на газ выросли в разы, что связывают с низкими запасами в европейских хранилищах и давлением России, пытающейся ускорить запуск своего газопровода Северный поток-2.
Вслед за ростом стоимости газа значительно подорожали нефть и уголь.
Подробнее об энергетическом кризисе в Европе и о том, ждать ли украинцам отключений света – читайте в материале.
Источник: Polsat News, Bundesheer.at, El País, Neue Zürcher Zeitung