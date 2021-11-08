Длительные отключения электроэнергии представляют реальную угрозу для стран Европы зимой. Это связано с нарастающим энергетическим кризисом.

В некоторых европейских странах даже выпускают инструкции для граждан на случай блэкаута.

Австрия

Недавно на YouTube-канале вооруженных сил Австрии (Österreichs Bundesheer) обнародовали четырехминутный видеоролик, в котором граждан готовят к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой. В подписи к видео отмечается, что отключения электроснабжения, возможно, даже по всей Европе, являются реалистичным и одновременно недооцененным риском. Поэтому граждан готовят к такому возможному сценарию.

На сайте Минобороны Австрии была обнародована инструкция для граждан на случай блэкаута. Им рекомендуют сохранять спокойствие, запастись свечами, батарейками, спичками, иметь транзисторный радиоприемник, аптечку, питьевую воду и консервы.

– При продолжительном отключении электроэнергии мы не рекомендуем пользоваться автомобилем. Светофоры не будут работать, а дороги могут быть заблокированы автомобилями, у которых закончился бензин, — говорится в инструкциях.

В сообщении Минобороны Австрии также отмечается, что эксперты ожидают отключения электроэнергии в ближайшие пять лет.

Германия

Проблему с возможным отключением электроэнергии анализируют и в Германии.

Так, на днях в городе Бонн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) местные власти организовали мероприятие под лозунгом: Блэкаут: что делать, когда ничего не работает.

Одна из рекомендаций немецких специалистов состоит в том, что для каждого члена семьи следует подготовить рюкзак с одеждой на пять дней, медикаментами, средствами гигиены и не скоропортящимися продуктами.

В Германии до сих пор помнят крупную аварию в Мюнстере, произошедшую 15 лет тому назад, когда тысячи человек остались без электричества на 6 дней среди зимы из-за снега.

Швейцария

В этой стране по заказу правительства провели исследование, согласно которому Швейцарии также могут в перспективе угрожать отключения электроэнергии продолжительностью до двух суток. Его результаты опубликовала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

По данным местных властей, опасения относительно отключений электроэнергии, прежде всего, обусловлены трудностями страны в вопросе обновления энергетических соглашений с Евросоюзом и ее зависимостью от европейского энергетического рынка.

Отключение электроэнергии названо серьезнейшей угрозой для Швейцарии на следующие четыре года (до 2025 года).

Испания

Возможность долгосрочного отключения электроэнергии также была проанализирована в Испании.

От имени правительства выступила Тереза Рибера – третий вице-премьер и министр экологической трансформации. Она заверила, что в стране вероятность отключения электроэнергии невысока, поскольку Испания почти не связана с Европой сетью электропередачи.

– В этом смысле мы являемся своеобразным энергетическим островком, — успокоила Рибера.

Однако Испания зависит от газовых поставок из Северной Африки, и с понедельника газ перестал поступать по одной из двух основных линий газопровода Магриб-Европа.

Энергетический кризис в Европе

В последнее время Европа переживает мощный энергетический кризис. В частности, цены на газ выросли в разы, что связывают с низкими запасами в европейских хранилищах и давлением России, пытающейся ускорить запуск своего газопровода Северный поток-2.

Вслед за ростом стоимости газа значительно подорожали нефть и уголь.

Подробнее об энергетическом кризисе в Европе и о том, ждать ли украинцам отключений света – читайте в материале.

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Источник: Polsat News, Bundesheer.at, El País, Neue Zürcher Zeitung