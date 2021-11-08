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Юлія Захарченко |

В Ираке установили исполнителей покушения на премьер-министра

В Ираке установили исполнителей покушения на премьер-министра

В Ираке правоохранители установили нападающих, покушавшихся на премьер-министра Мустафу аль-Казыми. По данным полиции, злоумышленники хорошо известны местным властям.

Об этом рассказал премьер-министр Мустафа аль-Казыми на экстренном заседании Кабинета министров Ирака. По его словам, вскоре власти раскроют их имена общественности.

– Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Это лица, стремящиеся превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим, – заявил политик.

По его мнению, некоторые лица недовольны ситуацией в Ираке, в частности, демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией.

Премьер-министр заверил, что, несмотря на покушение на него, власти будут продолжать борьбу с людьми, которые берут взятки, а ни один из коррупционеров не сможет избежать наказания.

Покушение в Ираке

В Ираке атаковали резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Казими. Злоумышленники применили беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой.

По данным СМИ, политик получил незначительные ранения, несколько его охранников попали в больницу. Военные сообщили, что два беспилотника удалось сбить.

Чиновники Америки осудили покушение на премьер-министра Ирака, назвав атаку дронов со взрывчаткой актом терроризма. Нападение произошло на фоне протестов против парламентских выборов в Ираке.

Источник: Синьхуа

Фото: Getty Images

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