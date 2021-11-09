Группа американских сенаторов инициировала введение новых санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского газопровода Северный поток-2.

Согласно сообщению на сайте комитета Сената США по иностранным делам, с такой инициативой выступили шесть сенаторов-республиканцев: Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

Они предлагают внести поправку в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год и предусмотреть санкции против оператора газопровода. Как известно, Nord Stream 2 AG является дочерней компанией российского газового монополиста Газпром.

В сообщении подчеркивается, что новые санкции должны быть введены, чтобы остановить проект Северный поток-2.

– Поправка вводит обязательные санкции против Nord Stream 2 AG, компании, принадлежащей Кремлю и отвечающей за вредоносный проект Путина, — говорится в сообщении.

Один из инициаторов поправки – сенатор Джим Риш отметил, что отказ Вашингтона от части санкций против Северного потока-2 уже повлек последствия – более агрессивное поведение России.

– С тех пор, как администрация Джо Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении Северного потока-2 в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. Путин также публично предупреждает лидеров Евросоюза о необходимости быстро сертифицировать Северный поток-2, если они хотят избавиться от наихудшего за последние годы газового кризиса в Европе, — подчеркнул сенатор Риш.

Он заверил, что сенаторы продолжат продвигать законодательство, защищающее союзников США и интересы в Европе, а также противодействующее губительным проектам Кремля.

А сенатор Роб Портман подчеркнул, что решение Белого дома отказаться от части ограничений придало смелости Владимиру Путину и нанесло ущерб Украине.

– В то время как российские войска снова направляются к украинско-российской границе, выполнение этих санкций имеет решающее значение для поддержки независимости Европы и энергетической безопасности, — заявил Портман.

Сенаторы также назвали Северный поток-2 геополитическим оружием президента России Путина.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена в этом году ввела санкции против некоторых российских компаний и судов, связанных со строительством Северного потока-2. В то же время был снят пакет санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Такое решение в США объяснили тем, что не хотят портить отношения со странами-партнерами, в частности, Германией, которая заинтересована в запуске газопровода.

В то же время президент США Джо Байден, комментируя Северный поток-2, заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие или угрозы. А в Госдепартаменте США заверили, что продолжат выступать против российского газопровода.

В сентябре Палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет, предусматривающие обязательное введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

Источник: Комитет по иностранным делам Сената США