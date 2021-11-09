Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза расширить санкции против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса, который наблюдается на польских границах.

В заявлении, обнародованном на официальном сайте Еврокомиссии, отмечается: использование мигрантов как инструмента в политических целях со стороны Беларуси неприемлемо.

Урсула фон дер Ляйен призвала Беларусь прекратить подвергать опасности жизни людей.

– Инструментализация мигрантов в политических целях со стороны Беларуси неприемлема. Белорусские власти должны понимать, что давление на Европейский Союз таким образом, через циничную инструментализацию мигрантов, не поможет им достичь своих целей, — подчеркивается в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что уже провела переговоры с главами правительств Польши, Литвы и Латвии (эти страны имеют общую границу с Беларусью). В частности, обсуждались меры, которые может предпринять ЕС, чтобы помочь этим странам преодолеть миграционный кризис.

В своем заявлении глава Еврокомиссии также призвала расширить пакет санкций против властей Беларуси.

– Я призываю государства-члены ЕС наконец-то утвердить расширенный режим санкций против белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС также рассмотрят вопрос о санкциях (внесении в черный список) против авиакомпаний третьих стран, занимающихся незаконным перемещением людей.

Кроме того, Еврокомиссия вместе с ООН и ее специализированными учреждениями исследует, как предотвратить разворачивание гуманитарного кризиса и обеспечить безопасное возвращение мигрантов в страны их происхождения.