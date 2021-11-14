Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Беларусь готовит мигрантов к мощной попытке штурма границы – польские пограничники

Юлия Соколова редактор ленты
польсько-білоруський кордон

Белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва польской границы. По данным Пограничной службы Польши, в воскресенье, 14 ноября, представители белорусских спецслужб раздают толпе мигрантов инструкции, оборудование и газ.

Отмечается, что к границе в районе Кузницы прибывает все больше групп вооруженных белорусских силовиков.

– После “спокойной” ночи в окрестностях лагеря в Кузнице мы сейчас наблюдаем, что в это место прибывает все больше групп вооруженных функционеров белорусских служб. Замечаем движение среди мигрантов. Также есть фургон телевизионного вещания. Некоторые палатки начинают исчезать из лагеря. Иностранцы же получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Очевидно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы действовать, — подчеркивается в сообщении польских пограничников в Twitter.

В Министерстве национальной обороны Польши также проинформировали, что большинство палаток у польской границы, в которых находились мигранты, сейчас демонтируют.

Кроме того, в лагерь прибыли представители белорусских СМИ и еще большее число сотрудников белорусских спецслужб. Среди мигрантов заметно какое-то движение.

Как проинформировал представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, польская сторона через громкоговорители озвучивает для мигрантов информацию о том, что Беларусь их обманула, а граница Польши закрыта и будет надежно охраняться.

– Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет разрешения на ее пересечение без необходимых документов. Вас обманула Беларусь. Вами пользуются белорусские службы. Вы можете потребовать от белорусов возмещения расходов и вернуться домой, — такого содержания сообщения слышат мигранты на границе со стороны Польши.

Кроме того, Жарин сообщил, что со стороны Беларуси 14 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух, после чего предпринял попытку прорваться через границу.

– Со стороны Беларуси на границе с Польшей постоянно появляются люди, обостряющие ситуацию. Этот мужчина стрелял в воздух, а затем пытался повредить польское пограничное ограждение, — написал Жарин в Twitter, опубликовав фото провокатора.

Имя и гражданство этого человека пока не известны.

По данным Станислава Жарина, в последние дни появилась информация о доставке щебня и камней со строительных предприятий Беларуси к польской границе. В общей сложности было зафиксировано несколько грузовых автомобилей с таким “грузом”.

Что происходило на польско-белорусской границе накануне?

По данным польских пограничников, в субботу, 13 ноября, было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы (в том числе и две попытки силового пересечения).

В частности, около 50 мигрантов силой вторглись в Польшу с границы с Беларусью в районе населенного пункта Стажин. В их розыске приняли участие польские полицейские, военные и пограничники. Удалось задержать 22 граждан Ирака.

Кроме того, вечером 13 ноября в районе населенного пункта Клюковичи-Колония другая группа мигрантов пыталась прорваться через границу и попасть в Польшу. Они забросали польских полицейских камнями.

– Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищавший голову полицейского, – говорится в сообщении полиции.

Также камнями был поврежден полицейский автомобиль.

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков отправились на польскую границу и пытались штурмовать ее. В связи с этим польские власти объявили о боевой готовности на границе. Кроме того, Польша планирует усилить безопасность на границе с Беларусью, отгородив ее стеной (это хотят сделать уже к концу первой половины 2022 года).

В то же время, Евросоюз уже в ближайшее время может ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

Читайте
Мигранты применили газ: белорусские силовики пытались прорвать границу Польши

Источник: Пограничная служба Польши, Минобороны Польши, Полиция Польши, Polskie Radio

Фото: Войска территориальной обороны Польши

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка