Белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва польской границы. По данным Пограничной службы Польши, в воскресенье, 14 ноября, представители белорусских спецслужб раздают толпе мигрантов инструкции, оборудование и газ.

Отмечается, что к границе в районе Кузницы прибывает все больше групп вооруженных белорусских силовиков.

– После “спокойной” ночи в окрестностях лагеря в Кузнице мы сейчас наблюдаем, что в это место прибывает все больше групп вооруженных функционеров белорусских служб. Замечаем движение среди мигрантов. Также есть фургон телевизионного вещания. Некоторые палатки начинают исчезать из лагеря. Иностранцы же получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Очевидно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы. Наши силы готовы действовать, — подчеркивается в сообщении польских пограничников в Twitter.

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od ???????? służb. Widać, że strona ???????? przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

В Министерстве национальной обороны Польши также проинформировали, что большинство палаток у польской границы, в которых находились мигранты, сейчас демонтируют.

Кроме того, в лагерь прибыли представители белорусских СМИ и еще большее число сотрудников белорусских спецслужб. Среди мигрантов заметно какое-то движение.

W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Как проинформировал представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, польская сторона через громкоговорители озвучивает для мигрантов информацию о том, что Беларусь их обманула, а граница Польши закрыта и будет надежно охраняться.

– Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет разрешения на ее пересечение без необходимых документов. Вас обманула Беларусь. Вами пользуются белорусские службы. Вы можете потребовать от белорусов возмещения расходов и вернуться домой, — такого содержания сообщения слышат мигранты на границе со стороны Польши.

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec. Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

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Кроме того, Жарин сообщил, что со стороны Беларуси 14 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух, после чего предпринял попытку прорваться через границу.

– Со стороны Беларуси на границе с Польшей постоянно появляются люди, обостряющие ситуацию. Этот мужчина стрелял в воздух, а затем пытался повредить польское пограничное ограждение, — написал Жарин в Twitter, опубликовав фото провокатора.

Имя и гражданство этого человека пока не известны.

Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację. Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. ???? pic.twitter.com/0Be9hPEpIT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

По данным Станислава Жарина, в последние дни появилась информация о доставке щебня и камней со строительных предприятий Беларуси к польской границе. В общей сложности было зафиксировано несколько грузовых автомобилей с таким “грузом”.

W ost. dniach pojawiały się informację o zwożeniu nad granicę gruzu i kamieni z białoruskich zakładów budowlanych. Widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem… https://t.co/cCSBaa0ybX — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości. ???? Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

Что происходило на польско-белорусской границе накануне?

По данным польских пограничников, в субботу, 13 ноября, было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы (в том числе и две попытки силового пересечения).

В частности, около 50 мигрантов силой вторглись в Польшу с границы с Беларусью в районе населенного пункта Стажин. В их розыске приняли участие польские полицейские, военные и пограничники. Удалось задержать 22 граждан Ирака.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Кроме того, вечером 13 ноября в районе населенного пункта Клюковичи-Колония другая группа мигрантов пыталась прорваться через границу и попасть в Польшу. Они забросали польских полицейских камнями.

– Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищавший голову полицейского, – говорится в сообщении полиции.

Также камнями был поврежден полицейский автомобиль.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby siłowego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzony został hełm chroniący głowę policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков отправились на польскую границу и пытались штурмовать ее. В связи с этим польские власти объявили о боевой готовности на границе. Кроме того, Польша планирует усилить безопасность на границе с Беларусью, отгородив ее стеной (это хотят сделать уже к концу первой половины 2022 года).

В то же время, Евросоюз уже в ближайшее время может ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

Источник: Пограничная служба Польши, Минобороны Польши, Полиция Польши, Polskie Radio

Фото: Войска территориальной обороны Польши