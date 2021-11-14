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Упали электрические столбы: на юге Ирана произошли два мощных землетрясения

Юля Захарченко редактор ленты
Упали электрические столбы: на юге Ирана произошли два мощных землетрясения

В южном регионе Ирана произошли два мощных землетрясения с интервалом в одну минуту. Известно об одном погибшем человеке.

По данным местных СМИ, два толчка земли магнитудой 6,4 и 6,3 балла с интервалом в одну минуту произошли на острове Кешм у портового города Бендар-Аббас.

Один человек умер – на мужчину упал электрический столб, когда он шел по улице города. Мощные толчки почувствовали жители соседних провинций Ирана и Дубая.

В последующие часы в Иране зарегистрировали несколько повторных толчков. Из-за землетрясений возникли перебои с электричеством и интернетом, а в некоторых районах зафиксировали нестабильную работу стационарных телефонов. Представители местных властей заявили, что вскоре непрерывные поставки электроэнергии возобновят.

В настоящее время неизвестно о точном количестве жертв в результате землетрясений. Специалисты подсчитывают возможный ущерб, нанесенный толчками земли.

По данным иранских СМИ, эксперты в течение нескольких лет предупреждали о том, что Тегеран может вскоре пострадать от сильнейшего землетрясения, поскольку город расположен вблизи линии разлома.

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Источник: Al Jazeera

Фото: Pexels

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