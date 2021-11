В южном регионе Ирана произошли два мощных землетрясения с интервалом в одну минуту. Известно об одном погибшем человеке.

По данным местных СМИ, два толчка земли магнитудой 6,4 и 6,3 балла с интервалом в одну минуту произошли на острове Кешм у портового города Бендар-Аббас.

Один человек умер – на мужчину упал электрический столб, когда он шел по улице города. Мощные толчки почувствовали жители соседних провинций Ирана и Дубая.

В последующие часы в Иране зарегистрировали несколько повторных толчков. Из-за землетрясений возникли перебои с электричеством и интернетом, а в некоторых районах зафиксировали нестабильную работу стационарных телефонов. Представители местных властей заявили, что вскоре непрерывные поставки электроэнергии возобновят.

Earthquake video from someone in South of Iran today. pic.twitter.com/cq2XrJlLJm

— Living in Tehran (@LivinginTehran) November 14, 2021