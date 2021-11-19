В Польше за перевозку мигрантов задержали трех человек – среди них украинец

В четверг, 18 ноября, в Польше полиция задержала трех человек за нелегальную перевозку мигрантов. Среди задержанных — один украинец и два гражданина Германии.

Во время проверки автомобиля Volkswagen в селе Милейчице в Семятиченском уезде Подлясского воеводства правоохранители обнаружили нелегальных мигрантов внутри.

Спикер полиции Подляшья Томаш Круп сообщил, что автомобиль был на немецких номерах, за рулем находился немец, а внутри — двое граждан Ирака, один в багажнике, а второй спрятался под одеждой.

Второй задержанный немец перевозил пятерых сирийцев на автомобиле Opel. Его задержали на дороге между городами Гределе и Козеле.

Гражданин Украины был задержан в населенном пункте Боратынец Лацки. Он сообщил правоохранителям, что перевозил четырех нелегальных мигрантов. У украинца есть вид на жительство в Польше.

С начала миграционного кризиса польская полиция на границе с Беларусью задержала 238 человек, способствовавших незаконной переправке нелегалов через границу.