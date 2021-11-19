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В районе Кузницы больше нет мигрантов: МВД Польши подтвердило информацию

Валентина Летяк редактор ленты
мігранти нелегали на польському кордоні

В районе пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе больше нет мигрантов – Беларусь забрала их и разместила большую часть в логистическом центре, а остальные уже вернулись на родину.

Об этом сообщил в Twitter заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожи.

– Глава пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов. Большинство из них размещены в логистическом центре, а остальные вечером вылетели в Ирак. Наши службы подтверждают это, – написал польский министр.

 

Накануне из Беларуси в Ирак вернулись 430 граждан, находившихся на белорусско-польской границе.

Для этого был организован эвакуационный рейс, уточнили в МИДе Ирака.

В консульских службах зарегистрировали еще 50 иракцев, желающих вернуться домой.

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Фото: Getty Images

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