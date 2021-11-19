В районе Кузницы больше нет мигрантов: МВД Польши подтвердило информацию

В районе пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе больше нет мигрантов – Беларусь забрала их и разместила большую часть в логистическом центре, а остальные уже вернулись на родину.

Об этом сообщил в Twitter заместитель министра внутренних дел Польши Блажей Побожи.

– Глава пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов. Большинство из них размещены в логистическом центре, а остальные вечером вылетели в Ирак. Наши службы подтверждают это, – написал польский министр.

♦️Szef służb granicznych ???????? w odpowiedzi na pismo KG @Straz_Graniczna poinformował, że na obszarze przejścia w Kuźnicy nie ma już migrantów stanowiących zagrożenie, większość rozlokowano w centrum logistycznym, a pozostali wylecieli wieczorem do ????????. Nasze służby to potwierdzają. — Błażej Poboży (@pobozy) November 19, 2021

Накануне из Беларуси в Ирак вернулись 430 граждан, находившихся на белорусско-польской границе.

Для этого был организован эвакуационный рейс, уточнили в МИДе Ирака.

В консульских службах зарегистрировали еще 50 иракцев, желающих вернуться домой.