Министерство иностранных дел Ирака объявило о возвращении на родину из Беларуси граждан своей страны. Речь идет о 430 иракцах, находившихся на белорусско-польской границе.

— 430 иракских иммигрантов были возвращены в Ирак во время эвакуационного рейса сегодня, — сказал спикер МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф.

Он отметил, что в консульских службах зарегистрировали еще 50 человек, выразивших свое желание вернуться в Ирак.

Аль-Саххаф добавил, что МИД Ирака прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить “высокий уровень реагирования на добровольный возврат”.

Иракцы составляют значительную часть из около 4 тыс. нелегалов, которые остаются в лагерях беженцев вдоль западной границы Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Польши, Литвы и Латвии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси резко обострилась 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались прорвать границу. Поэтому в Польше заявили о полной боевой готовности на границе.

В ночь на 16 ноября большая группа мигрантов предприняла попытку прорыва польской границы со стороны Беларуси. Мигранты бросали камни и бутылки в польских военных. А те в ответ применили слезоточивый газ и водомет. Польские пограничники заявляли, что белорусские силовики предоставили нелегалам светло-шумовые гранаты.

17 ноября сотни мигрантов возле КПП Брузги – Кузница оставили лагерь и начали куда-то перемещаться в сопровождении белорусских силовиков.

Источник: Iraqi News Agency