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Умер экс-президент и диктатор Южной Кореи Чон Ду Хван

Мария Степанюк редактор ленты
Чон Ду Хван

Бывший президент и диктатор Южной Кореи Чон Ду Хван скончался во вторник, 23 ноября, в возрасте 90 лет.

Его бывший пресс-секретарь Мин Чунг-ки сообщил, что у Ду Хвана была множественная миелома на стадии ремиссии, но в последнее время его здоровье ухудшилось.

Он умер в своем доме в Сеуле рано утром.

Смерть Чон Ду Хвана наступила примерно через месяц после того, как в возрасте 88 лет умер другой бывший президент и его товарищ по перевороту Ро Те Ву, игравший решающую, но противоречивую роль в неспокойном переходе страны к демократии.

Кто такой Чон Ду Хван?

Чон родился 6 марта 1931 года в Хапчхоне в юго-восточной провинции Кьонсан во время японского правления Кореей.

Он пришел к власти из-за переворота в декабре 1979 года и правил страной до 1988 года.

Диктатор жестоко подавил демократические протесты в Кванджу в 1980 году. Тогда были убиты тысячи студентов.

Чон ушел в отставку на фоне общенационального демократического движения, возглавляемого студентами, в 1987 году с требованием прямой избирательной системы.

В 1995 году его обвинили в мятеже, государственной измене и арестовали после отказа явиться в прокуратуру и бегства в родной город. Во время судебного процесса он говорил, что переворот был необходим для “спасения нации от политического кризиса”.

Этот суд местные СМИ назвали судом века, а его, соучастника переворота и следующего президента Ро Те Ву признали виновными в мятеже, государственной измене и взяточничестве. В своем приговоре судьи сказали, что приход Чона к власти произошел “незаконным способом, причинившим огромный вред людям”.

Ро получил длительный срок заключения, а Чона приговорили к смерти. Однако Высший суд Сеула сменил смертную казнь на заключение.

Оба мужчины были помилованы и освобождены из тюрьмы в 1997 году президентом Ким Эн Самом в рамках, как он назвал, усилий, направленных на содействие “национальному единству”.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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