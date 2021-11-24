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США пригласили Украину на Саммит за демократию – в списке нет России и Китая

Людмила Богданова редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден пригласил Украину к участию в Саммите за демократию, который пройдет в онлайне. Всего в списке приглашенных – 110 стран.

На саммит не пригласили, в частности, Российскую Федерацию, Турцию и Китайскую народную Республику (КНР), хотя среди приглашенных есть островное государство Тайвань, которое китайские власти считают своей провинцией.

Среди европейских стран США не внесли в список Венгрию, а из стран Ближнего Востока пригласили только Ирак и Израиль.

Саммит за демократию пройдет 9 и 10 декабря 2021 года. В нем примут участие представители правительств разных государств, гражданского общества и частного сектора.

Лидеры стран на саммите обсудят вызовы и возможности для демократии. Встреча станет платформой, чтобы объявить индивидуальные и коллективные обязательства, реформы и инициативы по защите демократии и прав человека как в отдельных странах, так и в мире.

Перед саммитом США проводят консультации с правительственными экспертами, многосторонними организациями, благотворительными инициативами, представителями гражданского общества и частного сектора, чтобы получить идеи по трем ключевым темам:

  • Защита от авторитаризма;
  • Борьба с коррупцией;
  • Пропагандирование уважения прав человека.

Читайте: США могут отправить в Украину дополнительное оружие из-за угрозы РФ — CNN

Источник: Государственный департамент США

Фото: Depositphotos

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