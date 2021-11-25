На белорусско-польской границе в транспортно-логистическом центре беженцы устроили стихийный митинг.

Они подготовили плакаты с требованиями пропустить их в Европу и не возвращать в Курдистан.

– Мы не хотим возвращаться в Курдистан. Нас убьют. Мы не террористы, мы хотим жить в Европе, – написали люди.

О количестве участников акции не сообщают, но среди митингующих есть женщины и дети.

– Сколько мы будем мучиться, спать в лесу, умирать? Мы не хотим оставаться в Польше. Мы идем в Германию. Почему нас не пускают? – выкрикивали беженцы на митинге, обращаясь к политикам ФРГ.

В настоящее время около двух тысяч мигрантов из Ирака и других стран находятся на белорусско-польской границе в ожидании разрешения властей Польши и ФРГ переехать в страны ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы также фиксируют увеличение потока нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь.

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На границе Украины с Беларусью движение мигрантов не зафиксировано, однако на днях в Черниговской области появились так называемые туристы из Ближнего Востока, что свидетельствует о попытке проверить уровень защищенности границ.

Поэтому Нацполиция обратилась к местным жителям с просьбой сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных незнакомцах.