Шотландия хочет провести референдум о независимости в 2023 году

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в 2022 году снова инициирует референдум за выход Шотландии из состава Великобритании. Сам референдум планируется провести в 2023 году.

Она заявила, что кампания за независимость Шотландии, остановленная пандемией, “серьезно возобновится” весной 2022 года, при благоприятных условиях.

— В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года. И что не менее важно, наша партия заново представит положительные аргументы за независимость, — сказала Стерджен на конференции Шотландской национальной партии.

На референдуме 2014 года шотландские избиратели решили остаться в составе Соединенного Королевства. Тогда 55% шотландцев проголосовали против выхода из состава Великобритании.

Однако выход Великобритании из состава Европейского Союза радикально изменил политический и экономический ландшафт.

На референдуме 2016 года 52% избирателей Великобритании поддержали выход из ЕС, но 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в его составе. Стерджен утверждает, что Шотландию убрали из блока 27 стран против ее воли.

Чтобы провести референдум, его должен согласовать премьер-министр Британии Борис Джонсон, но он неоднократно заявлял, что этого не сделает. Это может повлечь за собой судебные иски к британскому правительству со стороны шотландских властей.

Стерджен также говорит, что тот факт, что избиратели в мае избрали большинство, поддерживающее независимость в шотландский парламент, является бесспорным аргументом для нового референдума.

В Шотландии на парламентских выборах 2021 года победили партии, выступающие за ее выход из состава Великобритании — это Шотландская национальная партия и Партия зеленых. Они получили 72 мандата из 129.