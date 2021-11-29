После слабого первого полугодия 2021-го международный туризм возобновился во время летнего сезона, повысив результаты в третьем квартале года, особенно в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристической организации (орган ООН по туризму) Зураб Пололикашвили.

– Несмотря на недавние улучшения, неравномерный уровень вакцинации в мире и новые штаммы Covid-19, такие как Дельта и Омикрон, могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление, – говорится в заявлении организации.

В период с января по сентябрь 2021 мировые перевозки международных туристов составляли -20% по сравнению с 2020 годом, что является явным улучшением по сравнению с первыми шестью месяцами года (-54%).

В некоторых регионах – Южной и Средиземноморской Европе, Карибском бассейне, Северной и Центральной Америке – количество туристов фактически выросло выше уровня 2020 года за первые девять месяцев 2021 года.

Некоторые острова в Карибском бассейне и Южной Азии, средиземноморская Европа достигли лучших показателей в третьем квартале 2021 года, когда количество доходов приближалось к, а иногда и превышало уровень пандемии.

Однако, по словам Пололикашвили, данные за третий квартал 2021 года обнадеживающие.

– Мы не можем пренебречь и должны продолжать наши усилия, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинации, координировать процедуры путешествий, использовать цифровые сертификаты вакцинации для облегчения мобильности и продолжать поддерживать сектор, – заявил Пололикашвили.

Он также сказал, что данные за третий квартал 2021 года обнадеживающие. Однако количество прибывших все еще на 76% ниже уровня пандемии, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными.

В свете роста количества случаев и появления новых вариантов он добавил, что не допустимо пренебрегать, а нужно продолжать усилия по обеспечению равного доступа к прививкам, координации процедур путешествий, использованию цифровых сертификатов о вакцинации для облегчения мобильности и продолжать поддерживать сектор.

Источник: UNWTO