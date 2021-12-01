Будут проблемы: глава МИД Германии призвал НАТО к диалогу с РФ об Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал стран-членов НАТО задействовать все необходимые меры для диалога с Россией относительно Украины.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства предупредил Москву о том, что вторжение будет иметь серьезные последствия.

— В случае нарушения территориального суверенитета Украины для России будут серьезные политические и экономические проблемы, – отметил Маас.

Министр также потребовал от России прозрачности относительно перемещения войск вдоль украинской границы.

Напомним, за последний месяц мировое сообщество заметило, что РФ стягивает свои войска к украинским границам.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил вероятности эскалации. Он считает, что сейчас ситуация в значительной степени лучше, чем прошлой весной.

Читайте Беларусь и РФ готовятся к совместным военным учениям у украинской границы

Министр обороны Алексей Резников не согласился с главой государства, отметив, что полгода назад россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения.

Он предположил, что напряженность может быть связана с предстоящей встречей президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Источник: Twitter Хайко Мааса