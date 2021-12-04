Готовы помочь: Турция предложила наладить диалог между Зеленским и Путиным

Анкара готова выступить в качестве посредника между Украиной и Россией, чтобы попытаться наладить диалог между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Пресс-секретарь турецкого лидера считает, что лучшим вариантом развития событий был бы прямой диалог между Украиной и РФ, что послужило бы интересам региона.

— Если подобное не получается, Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и предпринять шаги по недопущению эскалации, – отметил Калын.

По словам представителя Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара может сыграть важную роль в этом вопросе, поскольку имеет тесные связи и с Киевом, и с Москвой.

Он добавил, что президент Турции имеет возможность организовать диалог между Зеленский и Путиным для деэскалации, поскольку выступает против провокаций и напряженности на Донбассе.

Напомним, после саммита Организации экономического сотрудничества в Туркменистане Эрдоган выразил готовность стать посредником между Украиной и Россией.

Он напомнил об официальной позиции Турции, согласно которой Анкара поддерживает мирное урегулирование конфликта с акцентом на положении крымских татар.

За два месяца до этого Эрдоган официально объявил, что не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность Украины.

Источник: Анадолу