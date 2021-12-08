После победы Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в Германии ее лидер Олаф Шольц стал новым канцлером и заменил на посту Ангелу Меркель.

Во время тайного голосования в Бундестаге он одержал 395 из 707 голосов.

Что известно о политике, его отношении к России и Украине — читайте в материале.

Олаф Шольц и Социал-демократическая партия

63-летний Олаф Шольц — немецкий политик, член Социал-демократической партии, а также вице-канцлер и министр финансов Германии. Родом он из Гамбурга, где и получил юридическое образование и работал адвокатом.

Партийная карьера Олафа Шольца началась в 1980-х, когда он был заместителем главы Jusos — молодежной организации СДПГ. С мая по октябрь 2001 года Шольц был сенатором внутренних дел Гамбурга. С октября 2002-го по март 2004 года — генеральным секретарем СДП. А с ноября 2007-го по октябрь 2009 года занимал должность федерального министра труда и социальных вопросов Германии в первом правительстве Ангелы Меркель.

14 марта 2018 Олаф Шольц стал вице-канцлером Германии и министром финансов.

Единственной крупной карьерной неудачей стал проигрыш Шольца на выборах главы партии в 2019 году на внутрипартийном референдуме.

Но он быстро избавился от этого репутационного поражения. Уже во время пандемии коронавируса Олаф Шольц ассоциировался у избирателя с распределением многомиллиардной бюджетной помощи. Он начал спасать экономику многомиллиардными суммами денег, взятыми государством в долг.

Так, к концу 2022 года Германия позаимствует на преодоление кризиса €400 млрд. Но Шольц успокоил немцев, что никакого долгового бремени бояться не нужно, поскольку государство за 10 лет все вернет.

Олаф Шольц — отношение к России

Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в вопросах внешней политики будет продолжать действующий курс Меркель. Поэтому он рассчитывает на тесное сотрудничество с США и другими партнерами по НАТО.

И хотя Социал-демократическая партия традиционно выступает за более тесные связи с Россией, большинство международных обозревателей склоняются к мнению, что в вопросах санкций ЕС против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма Шольц продолжит придерживаться той позиции, которая была у Берлина во времена Меркель.

Кроме того, не стоит забывать, что кроме личной сдержанной позиции Шольца в отношении Москвы, важным фактором построения отношений с Россией могут быть и партнеры по коалиции.

Так, эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Мастер в одном из интервью заметил: поскольку в коалицию вошли Зеленые, то политика в отношении России не изменится. Поскольку среди немецких партий они — самые жесткие критики политики Кремля.

По мнению эксперта, отмены санкций против России или признания Крыма ждать не стоит. Между тем сам Шольц в интервью Deutsche Welle накануне выборов заявлял о новой восточной политике на уровне Евросоюза и усилении роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В то же время в избирательной программе СДПГ отмечается, что партия делает ставку на диалог с Москвой. Но все же зарубежные эксперты считают, что политика Олафа Шольца в отношении России будет умеренной.

Также немецкие политологи склонны полагать, что дружбы между Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным, которая была в свое время с предыдущим канцлером от СДПГ Герхардом Шредером, не будет.

Они аргументируют это тем, что Шольц — более деловой, похож на Меркель. Кроме того, западные обозреватели уверены, что он не захочет испортить свой имидж и ориентироваться на Шредера. Ведь репутация последнего в Германии сильно пострадала после того, как он стал работать на российские энергетические компании.

Отношение Шольца к Украине

Болезненным вопросом в отношениях Германии и Украины является российский газопровод Северный поток-2. Социал-демократическая партия считает его исключительно экономическим проектом и не видит угрозы в том, что Россия может использовать это как способ давления и шантажа.

Но сам Олаф Шольц показывает: в этом вопросе он полностью поддерживает позицию действующего канцлера Ангелы Меркель, которая заключается в том, чтобы после запуска Северного потока-2 сохранить транзит российского газа через Украину.

Лидер социал-демократов заверил, что новое правительство ФРГ позаботится о том, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа, а Россия, со своей стороны, придерживалась обязательств, которые она дала во время переговоров по достройке газопровода.

— Речь идет о том, чтобы все позаботились, чтобы гарантии, связанные с этим проектом, были также выполнены всеми. К гарантиям относится то, чтобы Украина оставалась транзитным государством, и чтобы мы позаботились о том, чтобы обеспечение газом некоторых стран Восточной Европы, например, не было поставлено под угрозу со стороны России, если она скажет, что не хочет больше обслуживать эту структуру, — заявил Шольц во время пресс-конференции 27 сентября.

7 декабря СДПГ, Зеленые и Свободные демократы подписали коалиционное соглашение, определяющее политику нового правительства ФРГ на следующие четыре года. Свободные демократы — это евроатлантическая партия, критикующая путинский режим. А Зеленые являются политической силой, которая наиболее симпатизирует Украине, выступает за ее членство в ЕС и последовательно призывала остановить строительство Северного потока-2.

Чего стоит ожидать Украине от правительства Олафа Шольца и как можно расценить упоминания о нашем государстве в коалиционном соглашении, которое является своеобразной программой действий на ближайшие годы.