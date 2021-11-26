На днях, спустя почти два месяца после выборов в Бундестаг, в Германии три партии объявили о создании новой правительственной коалиции и представили коалиционное соглашение. В этом документе есть упоминания и об Украине.

Коалицию сформировали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия Союз 90/Зеленые и Свободная демократическая партия (СДП). Новую коалицию еще называют “светофорной” (по партийным цветам политсил-участниц).

Представитель социал-демократов Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель в должности федерального канцлера Германии.

В то же время Министерство иностранных дел страны должна возглавить лидер Зеленых Анналена Бербок, известная своей жесткой позицией по отношению к России и ее энергетическому проекту – газопроводу Северный поток-2.

Факты ICTV поинтересовались у политологов, чего следует ожидать Украине от правительства Олафа Шольца и как можно расценить упоминания о нашем государстве в коалиционном соглашении, которое является своеобразной программой действий на ближайшие годы.

Что в коалиционном соглашении говорится об Украине?

В документе можно выделить две ключевые позиции, непосредственно касающиеся Украины: это евроинтеграционные устремления и российская агрессия.

Хотя в соглашении нет четко сформулированной перспективы вступления нашего государства в ЕС, новая правительственная коалиция Германии подтвердила, что готова поддержать стремление Украины к евроинтеграции.

– Мы работаем совместно с ЕС и государствами-членами по развитию Восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в Евросоюзе, должны иметь возможность сблизиться с блоком путем последовательных реформ, основывающихся на верховенстве права и рыночной экономике, – подчеркивается в соглашении.

В документе говорится, что новое правительство Германии продолжит помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, соглашение содержит требование к России немедленно прекратить дестабилизировать Украину, оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

– Мы требуем немедленного пресечения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений, — говорится в документе.

В то же время в соглашении нет упоминаний о российском газопроводе Северный поток-2 – еще одном вопросе, который беспокоит Украину.

Вместо этого отмечается, что новая правительственная коалиция стремится к углублению энергетического партнерства с Украиной. Речь идет о сферах возобновляемой энергетики, производстве зеленого водорода, энергоэффективности и уменьшении выбросов CO2 (углекислого газа).

Слева направо: Кристиан Линднер (СДП), Олаф Шольц (СДПГ), Анналена Бербок (Зеленые), Роберт Хабек (Зеленые), Норберт Вальтер-Борьянс (СДПГ) и Заския Эскен (СДПГ) после презентации коалиционного соглашения в Берлине, 24 ноября 2021 года. Фото: Getty Images

Чего ждать Украине: оценки политологов

Как отметил в комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко, заявленные в немецком коалиционном соглашении позиции по Украине являются скорее позитивными.

Так, когда стало известно, что коалицию будут формировать социал-демократы, а Олаф Шольц может стать новым канцлером, было много критических и скептических ожиданий, что Германия теперь может пойти на какие-то компромиссы с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.

– Коалиционное соглашение свидетельствует о другом: о стабильности партнерских отношений между Германией и Украиной, – подчеркнул Фесенко.

Политолог объяснил, что соглашение (а это большой документ на 177 страниц) следует расценивать как коалиционную программу нового правительства Германии, которой там будут придерживаться, поскольку в документе зафиксированы компромиссные позиции трех партий-участниц.

– И в этом соглашении идет речь об Украине. Есть небольшой пункт, но он напрямую касается политики Германии по отношению к Украине. А также речь идет и о политике в отношении России, конфликте на Донбассе. И пока что, исходя из текста коалиционного соглашения, я думаю, что новости для нас скорее позитивные, – добавил Владимир Фесенко.

Политический консультант Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выразил мнение, что изменения политики Германии по принципиальным для Украины позициям не произойдет.

– Я все же надеюсь, что по важным и принципиальным вопросам, касающимся поддержки территориальной целостности Украины, осуждения действий Российской Федерации и санкционной политики против РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе – изменений не произойдет. Я думаю, что эта политика и дальше будет продолжаться. И в этом смысле есть определенный оптимизм, что должность министра иностранных дел займет представитель партии Зеленых Анналена Бербок. Позиция партии Союз 90/Зеленые в Германии всегда была на стороне Украины и заключалась в поддержке Украины, — объяснил Мусиенко.

Он добавил, что именно Зеленые и часть социал-демократов станут ключевыми союзниками Украины в новой коалиции.

Политический эксперт Олеся Яхно в комментарии Фактам ICTV также отметила: для Украины важен тот факт, что должность главы МИД Германии получит представительница партии Зеленых Анналена Бербок.

– Мы знаем, что ее позиция в отношении России более жесткая, чем, скажем, позиция партии Ангелы Меркель, или СДПГ. И так же это касается Северного потока-2. Кроме того, для Украины важны позиции в коалиционном соглашении, которые, на первый взгляд, вроде бы нашей страны не касаются. К примеру, там указано, что нужно усиливать монетарный союз, фискальный союз, в целом усиливать единство внутри Евросоюза. За последний год мы видели, что были определенные противоречия внутри самого ЕС, например, по вопросу того же Северного потока-2. И возникал к Германии вопрос, что она ставит свои экономические интересы на первое место, а на второе – единство и солидарные интересы внутри ЕС. Чем более единым по многим вопросам будет Евросоюз, тем будет сильнее его позиция, Европа будет менее уязвима для России. А раз будет менее уязвима для РФ, то это автоматически будет на пользу Украины, — рассказала Олеся Яхно.

По ее мнению, многое из того, что делала Ангела Меркель в должности канцлера, продолжит воплощать и новая коалиция, а сотрудничество Украины и Германии может быть достаточно тесным.

Олаф Шольц. Фото: Getty Images

В то же время, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV отметил, что не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений в политике Германии в отношении Украины с приходом правительства Шольца.

По его словам, несмотря на то, что Зеленые получат контроль над внешней политикой ФРГ, это будет коалиционное правительство. И решения в нем все равно будут приниматься консенсусом.

– И если другие будут говорить о минимальном вмешательстве Германии в решение проблем Украины, то в принципе такая же позиция будет и у министра иностранных дел, или же она просто уйдет с должности. Поэтому у меня пока достаточно пессимистические ожидания. Возможно, ситуация изменится, но она может измениться по двум причинам: либо Украина что-нибудь новое предложит и активизирует, то есть наши дипломаты найдут подходы, Владимир Зеленский найдет общий язык с новым канцлером и так далее. Либо будет какое-то серьезное обострение, не дай Бог, на фронте, и у Германии не будет иного выбора, чем активнее включаться в этот процесс и больше быть на стороне Украины, чем искать какой-то компромисс с Россией, — объяснил политолог.

Не ожидает решительных изменений в политике Германии по Украине и России и политолог Олег Саакян (ни относительно дальнейшей работы в Нормандском формате, ни по Северному потоку-2).

– Там сохраняется классический немецкий подход о сдерживании, но при этом не давления на Россию. Германия, судя по всему, будет продолжать ту политику, которую мы наблюдали все эти годы, без особых изменений. Постоянство интересов бизнеса и политических элит в Германии те же, что и были, — рассказал политолог в комментарии Фактам ICTV.

Нормандский формат: что будет дальше

По мнению Александра Мусиенко, с приходом нового правительства ФРГ не произойдет каких-то резких шагов по изменению Нормандского формата или уходу от его принципов.

Более того, Мусиенко прогнозирует, что в начале следующего года Берлин может выступить с инициативами по активизации Нормандского формата.

– Я думаю, что все будет сохраняться. И как только в Германии появится новое правительство, мы увидим где-то, возможно, на февраль – март инициативы активного восстановления Нормандского формата. И, возможно, проведения нормандской встречи, — подчеркнул политолог.

А Владимир Фесенко обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении ответственность за вооруженный конфликт на Донбассе прямо возлагается на Россию. Следовательно, по словам политолога, о каких-то уступках или мире на российских условиях речь не идет.

– Очень важно то, что Германия и новое немецкое правительство будут и дальше активно действовать в направлении мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Но что важно и позитивно для нас: ответственность за этот конфликт возлагается на Россию. И Германия будет способствовать урегулированию этого конфликта, в том числе в Нормандском формате, но учитывая интересы и позицию Украины. Поэтому ни о каких уступках, о мире на российских условиях, во всяком случае, в коалиционном соглашении, речь не идет. По этим ключевым позициям новости для нас позитивные, — отметил Фесенко.

В то же время Игорь Рейтерович считает, что кардинальных изменений в Нормандском формате не произойдет. По его словам, будут раздаваться стандартные заявления, которые в последние годы делала Германия, о необходимости выполнения Минских договоренностей и прекращении эскалации конфликта на Донбассе.

– Да, они будут постоянно делать какие-то замечания России о том, что РФ что-то там не выполняет. Но и тональность по отношению к Украине, я думаю, немного изменится, и изменится в негативном плане: больше от нас будут требовать и постоянно побуждать к определенному компромиссу. Но в их понимании компромисс – это выполнение определенных пунктов, которых требует Россия и которые, например, для Украины неприемлемы, — заявил политолог.

При этом он отметил, что Германия не откажется от Нормандского формата. По словам Рейтеровича, новому правительству ФРГ понадобится несколько месяцев, чтобы изучить позиции всех сторон.

– И потом уже можно будет говорить, что Германия либо более активно, либо наоборот, возможно, будет менее активно участвовать в процессах по урегулированию ситуации, которую мы имеем на Востоке Украины, — добавил Рейтерович.

Путь в Евросоюз

Важно то, что в немецком коалиционном соглашении четко зафиксирована поддержка евроинтеграционных стремлений Украины, говорит Владимир Фесенко.

– Да, не сказано, что будут поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Но то, что поддержка евроинтеграционных стремлений Украины зафиксирована – это очень важно для нас. И здесь есть даже определенный шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. И поддержка политики реформ в Украине – это тоже важно с точки зрения сотрудничества между двумя нашими странами, — подчеркнул политолог.

В то же время Игорь Рейтерович выразил мнение, что пункт о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины – скорее протокольное заявление.

– Это заявление, которое делают все страны Евросоюза. Они поддерживают европейские стремления Украины, но мы должны выполнить целый перечень условий. Он бесконечен, с точки зрения даже не количества, а неторопливости нашей реализации. И мы можем очень долго эти процессы внедрять. Поэтому это такое ритуальное протокольное заявление. Оно протокольное, потому что должно быть, а ритуальное, потому что его из года в год повторяют. Они (Германия, – Ред.) не будут выступать против нашей европерспективы. Но все заявления будут по-прежнему: вы сначала выполните пункты, сделайте, поборите, а потом мы подумаем, – объяснил Рейтерович.

Александр Мусиенко же советует сосредоточиться на внедрении экономических и правовых реформ, чтобы на практике ввести европейские стандарты в Украине. И не ставить реформы в зависимость от политических заявлений стран Запада: будет Украина в ЕС или нет.

– Мы должны все равно идти по этому пути (реформ, — Ред.), несмотря на любые заявления. Надо быть тоже реалистами и понимать, что вряд ли сегодня Европейский Союз готов расшириться за счет такого большого государства, как Украина. Но это не значит, что нам нужно опускать руки и от этой цели отказываться. Просто всему свое время, и я уверен, что мы обязательно к этому придем. А в это время просто нужно проводить реформы и правильную политику в интересах граждан, – подчеркнул Мусиенко.

Угроза Северного потока-2

Все политологи, с которыми пообщались Факты ICTV, сошлись во мнении, что полной остановки запуска газопровода Северный поток-2 ожидать не стоит.

Как отметил Владимир Фесенко, политика в газовой сфере новой германской коалиции кардинально не изменится.

– Другое дело, что пока есть определенная пауза в сертификации газопровода Северный поток-2. И это уже немаловажный момент. И Украина приобщается к консультациям. Это тоже для нас немаловажный момент. Однако, скорее всего, этот газопровод будет действовать. Другое дело – в каком объеме и в каком статусе. И все же на него будут распространяться требования Третьего энергетического пакета ЕС. То есть, будет определенная демонополизация. Не будет выполнения ультимативных требований Газпрома, – объяснил политолог.

Не исключает Владимир Фесенко и сценария, что в нынешней сложной энергетической ситуации могут произойти определенные уступки в сторону России (хотя в данный момент таких признаков пока нет). Все будет зависеть от нового правительства Германии.

– Скорее всего, здесь (в вопросе Северного потока-2, — Ред.) тоже не будет каких-то больших отличий от политики правительства Ангелы Меркель. Поэтому здесь ситуация для нас сложнее. Но пока нет признаков того, что будут какие-то уступки в сторону России. Скорее всего будет такая прагматичная, сбалансированная политика, где будут сохраняться санкции против РФ, связанные с Минскими соглашениями. Но в то же время сотрудничество в газовой сфере и в целом в торговой сфере с РФ будет продолжаться, – добавил Фесенко.

Олеся Яхно также придерживается мнения, что об остановке Северного потока-2 речь не идет. Другое дело – на каких условиях газопровод сертифицируют и введут в эксплуатацию. Эксперт напомнила, что России уже не удалось запустить его быстро и в обход европейского энергетического законодательства. Наиболее ранние даты вероятного запуска газопровода, которые озвучиваются, – это апрель 2022 года.

Олеся Яхно подчеркнула, что в этом плане важна более жесткая позиция Зеленых и свободных демократов по Северному потоку-2.

– Уже не получилось быстро его ввести в эксплуатацию. И придирчивая позиция двух партий внутри коалиции будет определенным предохранителем того, чтобы не вышло на условиях России, в обход правил запустить этот газопровод, – заявила эксперт.

Яхно объяснила: газопровод вообще не упомянули в коалиционном соглашении именно потому, что у партий-членов разные позиции по этому вопросу.

Игорь Рейтерович выразил мнение, что единственное, на что может рассчитывать Украина, — это затягивание сертификации Северного потока-2, и, возможно, на получение дополнительных преференций из-за его запуска.

– Правительство коалиционное. У них будет коалиционная программа, которая утверждена. И понятно, что в этой коалиционной программе нет фразы, что от этого проекта надо отказаться… Он будет реализован. И от того, что там Зеленые, ситуация не изменится. Они будут исходить из национальных интересов Германии. А национальные интересы Германии – это запуск этого потока, – подчеркнул Рейтерович.

Схожего мнения придерживается и Александр Мусиенко. По его словам, отсутствие в коалиционном соглашении упоминаний о Северном потоке-2 может свидетельствовать о компромиссе и уступках между партиями по этому вопросу.

– Зеленым, возможно, предложили что-то другое, что касается возобновляемой энергетики. Если будет принята во внимание повестка дня Зеленых относительно ускорения перехода на возобновляемые источники энергии для Германии, в перспективе это для нас тоже неплохо. Это значит, что нужно будет сокращать поставки газа и его использование, – объяснил Мусиенко.

Избрание нового канцлера Германии и утверждение состава правительства состоится уже в декабре.

Следовательно, еще до Нового года в Германии должно появиться новое правительство.