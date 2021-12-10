Предусматривает три элемента: Кулеба об эффективной стратегии сдерживания РФ

Эффективная стратегия сдерживания России предусматривает три элемента. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета, который Украина и ее партнеры сейчас реализуют.
Дмитрий Кулеба объяснил, что первый элемент стратегии предусматривает ряд четких политических сигналов России, чтобы дать понять Кремлю, что Украина является частью Запада и является будущим членом ЕС и НАТО.
Вторым элементом стратегии сдерживания России глава МИД назвал последствия, с которыми Москва должна столкнуться в случае вторжения в Украину.
А вот третьим элементом, по мнению министра, является усиление военно-технического сотрудничества стран Запада с Украиной.
На днях Дмитрий Кулеба сообщил, что страны НАТО настроены делать все возможное, чтобы сделать военную опцию для России максимально невыгодной.
По его словам, настроение у участников Альянса и коллег, с которыми он встречался во время министерского заседания ОБСЕ, такое, чтобы сделать все возможное, чтобы Россия подумала дважды или трижды относительно намерения военного вторжения.
Дмитрий Кулеба добавил, что именно такую логику Украина изначально закладывала в комплексный пакет сдерживания России.
Источник: Foreign Affair