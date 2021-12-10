Предусматривает три элемента: Кулеба об эффективной стратегии сдерживания РФ

Эффективная стратегия сдерживания России предусматривает три элемента. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета, который Украина и ее партнеры сейчас реализуют.

Дмитрий Кулеба объяснил, что первый элемент стратегии предусматривает ряд четких политических сигналов России, чтобы дать понять Кремлю, что Украина является частью Запада и является будущим членом ЕС и НАТО.

Вторым элементом стратегии сдерживания России глава МИД назвал последствия, с которыми Москва должна столкнуться в случае вторжения в Украину.

А вот третьим элементом, по мнению министра, является усиление военно-технического сотрудничества стран Запада с Украиной.

На днях Дмитрий Кулеба сообщил, что страны НАТО настроены делать все возможное, чтобы сделать военную опцию для России максимально невыгодной.

По его словам, настроение у участников Альянса и коллег, с которыми он встречался во время министерского заседания ОБСЕ, такое, чтобы сделать все возможное, чтобы Россия подумала дважды или трижды относительно намерения военного вторжения.

Дмитрий Кулеба добавил, что именно такую ​​логику Украина изначально закладывала в комплексный пакет сдерживания России.

Источник: Foreign Affair