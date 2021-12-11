Президент Франции Эммануэль Макрон и новоназначенный канцлер Германии Олаф Шольц выступили за возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате.

Так, в пятницу, 10 декабря, Шольц совершил свой первый зарубежный визит в должности канцлера – во Францию. После переговоров лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции в Париже и подняли вопрос Украины.

Оба политика высказались в поддержку Нормандского формата – встреч представителей Украины, Франции, Германии и России для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

– Заложены хорошие основы, которые необходимо реанимировать. К примеру, сотрудничество в Нормандском формате, — отметил Олаф Шольц.

Он добавил, что ситуация на границе Украины вызывает беспокойство, а между Парижем и Берлином есть понимание, что границы должны быть нерушимыми.

– Мы все с беспокойством наблюдаем за ситуацией на украинской границе. Мы четко осознаем, что нерушимость границ в Европе является одним из принципов, который все в Европе должны принять ради общей безопасности. Это правило касается всех, – подчеркнул канцлер Германии.

В поддержку продолжения Нормандского формата высказался и президент Франции Эммануэль Макрон.

– Нормандский формат продолжает сохранять свою значимость, – заявил французский лидер.

Политики сообщили, что встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в следующую среду, 15 декабря, в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства.

В последний раз лидеры стран Нормандского формата встречались в Париже в декабре 2019 года. Советники же лидеров нормандской четверки собирались в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Они согласовали дальнейшие шаги по разблокированию Нормандского формата.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что на фоне эскалации РФ на украинской границе необходимо продолжение переговоров в Нормандском формате.