Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что на фоне эскалации РФ на украинской границе продолжение дипломатических переговоров в Нормандском формате являются особенно важными.

Об этом он сказал во время брифинга 10 декабря.

– Мы приветствуем диалог между президентом Байденом и президентом Путиным, а также усилия по созыву новой встречи в нормандском формате, потому что диалог еще более важен, когда напряженность высока, – сообщил Столтенберг.

Напомним, президент Зеленский согласовал с главой Франции Эммануэлем Макроном разблокирование Нормандского формата и работы ТКГ.

9 декабря Украина в ОБСЕ обнародовала шаги для выхода из тупика, который возник в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого Россией.

Источник: НАТО