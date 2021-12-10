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Факты / Мир

Столтенберг выступил за возобновление переговоров в Нормандском формате

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что на фоне эскалации РФ на украинской границе продолжение дипломатических переговоров в Нормандском формате являются особенно важными. 

Об этом он сказал во время брифинга 10 декабря.

– Мы приветствуем диалог между президентом Байденом и президентом Путиным, а также усилия по созыву новой встречи в нормандском формате, потому что диалог еще более важен, когда напряженность высока, – сообщил Столтенберг. 

Напомним, президент Зеленский согласовал с главой Франции Эммануэлем Макроном разблокирование Нормандского формата и работы ТКГ.

9 декабря Украина в ОБСЕ обнародовала шаги для выхода из тупика, который возник в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого Россией. 

Источник: НАТО

Фото: Dreamstime

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