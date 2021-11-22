Россия не хочет, чтобы работал Нормандский формат, направленный на урегулирование ситуации на Донбассе. А потому Москва выдвигает другим участникам переговоров – Украине, Франции и Германии – неприемлемые условия.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Москва требует, чтобы Киев согласился на прямой диалог с ОРДЛО, а роль РФ рассматривалась только как посредника.

Кулеба уточнил, что это базовая проблема, которая не позволяет двигаться вперед по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины.

– Лавров (глава МИД РФ, – Ред.) стратегически не хочет, чтобы Нормандский формат работал. Тактически это обеспечивается через выдвижение неприемлемых требований к Германии, Франции и Украине. К примеру, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми “ДНР” и “ЛНР”, забудьте о роли России. У РФ в этом конфликте только роль посредника по урегулированию… Россия постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться вперед, — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что прямой диалог между Киевом и представителями оккупированных Россией территорий Донбасса будет фактически означать “индульгенцию” для РФ.

Кулеба уточнил, что Франция и Германия не поддерживают подобную позицию Москвы. По словам главы МИД, в Париже и Берлине называют ее неприемлемой и не отвечающей реальности, ведь роль России как стороны вооруженного конфликта на Донбассе зафиксирована.

– Франция и Германия действительно защищают позиции, основанные на ценностях, а также на интересах безопасности Европы и Украины. Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позиции Украины и не ослабляет ее, — заявил Кулеба.

Нормандский формат – это встречи по вопросу вооруженной агрессии РФ против Украины. В них принимают участие лидеры или главы МИД Украины, Франции, Германии и России.

В октябре этого года в пресс-службе президента Франции анонсировали встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Но она так и не состоялась из-за позиции России, которая не выразила готовности принять в ней участие.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью каналу ICTV, что то, состоится ли встреча на уровне глав государств в Нормандском формате, зависит от РФ.