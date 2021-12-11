Президент США Джо Байден обсудил с новым канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию с наращиванием российских войск у украинской границы.
Телефонный разговор глав государств состоялся 10 декабря, сообщают в Белом доме.
Байден и Шольц определили совместные шаги в преодолении эскалации российских сил вокруг Украины.
Кроме того, президент США поздравил Олафа Шольца с назначением и созданием правящей коалиции.
Байден подтвердил свою поддержку прочных американо-германских отношений и желание дальнейшего укрепления трансатлантического сотрудничества в ближайшие годы.
Кроме украинского вопроса, лидеры страны также обговорили, как преодолевать такие глобальные вызовы, как пандемия коронавируса и угроза изменения климата.
Накануне президент США Джо Байден обсудил наращивание российских войск у границ Украины с лидерами стран Бухарестской девятки, в состав которой входят страны-члены НАТО из Восточной Европы.
Ситуация на границе с Украиной была основной темой видеозвонка президентов США и РФ 7 декабря.
Олаф Шольц, совершив 10 декабря свой первый зарубежный визит во Францию в статусе канцлера, совместно с президентом Эммануэлем Макроном выступили за возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате.