Президент США Джо Байден обсудил с новым канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию с наращиванием российских войск у украинской границы.

Телефонный разговор глав государств состоялся 10 декабря, сообщают в Белом доме.

Байден и Шольц определили совместные шаги в преодолении эскалации российских сил вокруг Украины.

Кроме того, президент США поздравил Олафа Шольца с назначением и созданием правящей коалиции.

Байден подтвердил свою поддержку прочных американо-германских отношений и желание дальнейшего укрепления трансатлантического сотрудничества в ближайшие годы.

Кроме украинского вопроса, лидеры страны также обговорили, как преодолевать такие глобальные вызовы, как пандемия коронавируса и угроза изменения климата.

Накануне президент США Джо Байден обсудил наращивание российских войск у границ Украины с лидерами стран Бухарестской девятки, в состав которой входят страны-члены НАТО из Восточной Европы.

Ситуация на границе с Украиной была основной темой видеозвонка президентов США и РФ 7 декабря.

Олаф Шольц, совершив 10 декабря свой первый зарубежный визит во Францию в статусе канцлера, совместно с президентом Эммануэлем Макроном выступили за возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате.