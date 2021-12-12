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Северный поток-2 перестанет работать в случае атаки РФ на Украину — Блинкен

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Ентоні Блінкен

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужно учесть, что в случае полномасштабной агрессии против Украины газопровод Северный поток-2 никогда не заработает.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в одном из интрервью.

По его словам, введение в эксплуатацию недавно достроенного трубопровода – это один из рычагов влияния на Кремль.

— Если СП-2 когда-нибудь и начнет функционировать, очень трудно представить, что он будет и дальше работать, если Россия возобновит агрессию против Украины, – подчеркнул Блинкен.

По его словам, Путину следует учитывать этот факт, когда он будет принимать решение о военной агрессии против Украины.

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Напомним, ранее лидеры стран Большой семерки договорились предупредить президента РФ о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Таким образом главы МИД стран G7 поддержали позицию президента США Джо Байдена об угрозе вторжения РФ в Украину.

По словам представителя Госдепартамента США, Российская Федерация быстро понесет потенциальные расходы в случае агрессии против Украины.

Фото: Getty Images

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