Власти предупредили местных жителей районов Малуку, Восточная Нуса-Тенггара, Западная Нуса-Тенггара, а также Юго-Восточный и Южный Сулавеси о возможном цунами и попросили людей поспешно покинуть свои дома. Спустя два часа предупреждение о цунами сняли.
Мощные толчки произошли в море Флорес, примерно в 112 км к северо-западу от города Ларантука, в восточной части индонезийского острова Флорес.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение было силой 7,3 балла. Эпицентр залегал на небольшой глубине 12 км.
بوومەلەرزەیەک بە گەورەیی ٧.٣ وڵاتی ئەندۆنیزیا دەهەژێنێت: هۆشداریی تسوونامی دراhttps://t.co/sv5g39Jilc
#Flores #earthquake #Tsunami #Gempa #Indonesia #إندونيسيا pic.twitter.com/vDWtor89Lp
— ئیلکها-İLKHA (@ilkhasorani) December 14, 2021
بوومەلەرزەیەک بە گەورەیی ٧.٣ وڵاتی ئەندۆنیزیا دەهەژێنێت: هۆشداریی تسوونامی دراhttps://t.co/sv5g39Jilc
#Flores #earthquake #Tsunami #Gempa #Indonesia #إندونيسيا pic.twitter.com/Juk3UY6Goa
— ئیلکها-İLKHA (@ilkhasorani) December 14, 2021
Индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что в результате землетрясения лишь один человек получил травмы, а на острове Селаяр в Южном Сулавеси здание школы и несколько домов были повреждены.
По данным метеорологического агентства, за землетрясением, вызванным активным разломом в море Флореса, последовало по крайней мере 15 подземных толчков с самой большой магнитудой 5,6.
Напомним, что землетрясения в Индонезии случаются довольно часто. В 2004 году землетрясение силой 9,1 балла у острова Суматра вызвало цунами, которое унесло жизни более 230 000 человек в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, Таиланде и девяти других странах.
Индонезия находится между Тихоокеанским огненным кольцом, зоной высокой сейсмической активности, расположенной на нескольких тектонических плитах.
В апреле 2021 года возле побережья индонезийского острова Ява произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00.