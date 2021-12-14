Власти предупредили местных жителей районов Малуку, Восточная Нуса-Тенггара, Западная Нуса-Тенггара, а также Юго-Восточный и Южный Сулавеси о возможном цунами и попросили людей поспешно покинуть свои дома. Спустя два часа предупреждение о цунами сняли.

Мощные толчки произошли в море Флорес, примерно в 112 км к северо-западу от города Ларантука, в восточной части индонезийского острова Флорес.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение было силой 7,3 балла. Эпицентр залегал на небольшой глубине 12 км.

Индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что в результате землетрясения лишь один человек получил травмы, а на острове Селаяр в Южном Сулавеси здание школы и несколько домов были повреждены.

По данным метеорологического агентства, за землетрясением, вызванным активным разломом в море Флореса, последовало по крайней мере 15 подземных толчков с самой большой магнитудой 5,6.

Напомним, что землетрясения в Индонезии случаются довольно часто. В 2004 году землетрясение силой 9,1 балла у острова Суматра вызвало цунами, которое унесло жизни более 230 000 человек в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, Таиланде и девяти других странах.

Индонезия находится между Тихоокеанским огненным кольцом, зоной высокой сейсмической активности, расположенной на нескольких тектонических плитах.

В апреле 2021 года возле побережья индонезийского острова Ява произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00.