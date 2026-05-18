Российские войска ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер, глава Одесской МВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.

Атака на Одессу 18 мая: что известно

В ночь на 18 мая российские войска массированно атаковали Одессу ударными БПЛА.

Под ударом оказались жилые кварталы города. В Киевском и Приморском районах зафиксировано попадание беспилотников в жилые дома.

По словам Олега Кипера, один из одноэтажных домов в Приморском районе был полностью разрушен. В других домах повреждены фасады, крыши и остекление. В результате атаки возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждения получили здания городского лицея и детского сада.

ГСЧС сообщила, что по одному из адресов загорелись чердачное перекрытие и квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Кроме того, разрушениям подвергся еще один одноэтажный жилой дом, где также возник пожар.

Под утро российские войска отдельно атаковали объекты инфраструктуры Одессы.

По состоянию на утро известно о двух пострадавших. Ранения получили 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Им оказали необходимую медицинскую помощь. В ГСЧС уточнили, что ребенок пострадал в разрушенном одноэтажном доме.

Вблизи мест попаданий развернули оперативные штабы. Специалисты фиксируют масштабы разрушений и принимают заявки от жителей о получении помощи.

Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки. По данным ГСЧС, к работам привлекали более 80 спасателей и 20 единиц техники.

Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одессы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

Фото : ДСНС

