Европарламент обнародовал положения резолюции относительно наращивания российских войск на границе Украины, которую 16 декабря одобрили 548 депутатов. Против проголосовало 69 человек, воздержались – 54.

– Парламент осуждает нынешнее значительное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной. Депутаты требуют, чтобы правительство в Москве немедленно отвело свои войска и прекратило угрожать соседней стране, – отмечают в пресс-службе Европарламента.

В тексте резолюции отмечается: “стремление Украины к вступлению в НАТО “не должно зависеть от одобрения третьей страны”. Таким образом Европарламент отверг попытки России повлиять на этот вопрос.

Убеждены евродепутаты, что Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену за любые новые попытки агрессии.

– Страны ЕС должны оставаться готовыми быстро согласовать жесткие экономические и финансовые санкции против российского правительства для устранения непосредственных угроз, а не ждать, пока произойдет еще одно вторжение, прежде чем принимать меры, – говорится в тексте документа.

Согласно резолюции, любой новый пакет санкций должен распространяться на российский офицерский корпус, участвующих в планировании возможного вторжения, а также на ближайшее окружение российского президента.

– Это также должно предусматривать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запрет на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, – сообщают в Европарламенте.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы ЕС сделал надежные шаги для снижения своей зависимости от российского импорта энергоносителей и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной.

Это должно быть сделано путем более тесной взаимосвязи энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

В резолюции также содержится настойчивый призыв к тому, чтобы трубопровод Северный поток-2 не вводился в эксплуатацию независимо от того, соответствует ли он положениям газовой директивы ЕС.

Европарламент также призывает Россию и “сепаратистов, которых она поддерживает ” соблюдать соглашения о прекращении огня.

Так, депутаты Европарламента призвали РФ к конструктивному участию в Нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе, а также выполнить свои международные обязательства, в частности, в соответствии с Минскими соглашениями и Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, в резолюции также выражается полная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Источник: European Parliament