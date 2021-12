В Чили скончалась вдова диктатора Аугусто Пиночета на 100-м году жизни. Об этом сообщил ее сын Марк Антонио.

Смерть Люсии Ириарт наступила в четверг, 16 декабря, в своем доме в состоятельном районе Сантьяго — Ла-Дехеса в окружении близких через шесть дней после 99-го дня рождения.

В этом году ее несколько раз госпитализировали в военный госпиталь Чили, преимущественно из-за проблем с дыханием.

В последние годы Ириарт редко видели на публике. В последний раз это случилось в ноябре 2015 года, когда она посетила мессу в память о своем покойном муже, с которым у нее было три дочери и два сына.

Ириарт славилась своим сильным характером и тем, что влияла на решение своего мужа, кого назначать на государственный пост. Она также славилась дорогим вкусом в одежде и в обустройстве домов своей семьи.

Жена диктатора никогда не выражала сожаления по поводу кровавой диктатуры мужа, в результате действий которого были убиты или пропали без вести более 3 тыс. человек, 40 тыс. были арестованы или задержаны без решения суда, а еще 500 тыс. — эмигрировали. Пиночет был у власти с 1974 по 1990 год.

