По оценкам спецслужб США, российский президент Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину, но серьезно рассматривает возможность этого. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Текущая оценка ситуации правительства США такова, что Путин еще не принял решения, — сказал Салливан.

На прошлой неделе президенты Байден и Путин провели двухчасовые переговоры, во время которых американский президент сообщил, что вторжение России в Украину будет иметь серьезные экономические последствия для РФ.

Однако предупреждения США, похоже, не повлияли на наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

В пятницу Россия опубликовала проекты документов, в которых требуют, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в Альянсе и сократило проведение военных операций в Центральной и Восточной Европе.

Салливан сказал, что США готовы сотрудничать с Россией относительно ее опасений по поводу НАТО. Но при этом все действия будут тесно координироваться с членами Альянса.