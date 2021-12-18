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Путин не принял решение о вторжении в Украину — Белый дом

Марта Бондаренко редактор ленты
Путин не принял решение о вторжении в Украину — Белый дом

По оценкам спецслужб США, российский президент Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину, но серьезно рассматривает возможность этого. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Текущая оценка ситуации правительства США такова, что Путин еще не принял решения, — сказал Салливан.

На прошлой неделе президенты Байден и Путин провели двухчасовые переговоры, во время которых американский президент сообщил, что вторжение России в Украину будет иметь серьезные экономические последствия для РФ.

Однако предупреждения США, похоже, не повлияли на наращивание российской военной мощи на границе с Украиной.

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В пятницу Россия опубликовала проекты документов, в которых требуют, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в Альянсе и сократило проведение военных операций в Центральной и Восточной Европе.

Салливан сказал, что США готовы сотрудничать с Россией относительно ее опасений по поводу НАТО. Но при этом все действия будут тесно координироваться с членами Альянса.

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Источник: The Hill

Фото: Depositphotos

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