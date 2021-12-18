Вашингтон все еще не готов отказаться от своих шаблонов, чтобы улучшить ситуацию в отношениях с Москвой, заявили в России.

Там предлагают США провести переговоры по “гарантиям безопасности” исключительно на двусторонней основе, считая, что привлечение других стран лишит их смысла.

– Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим все это в дебатах и ​​словоблудстве, — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, такой ситуации как в отношениях с США никогда не было.

– Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – и не к лучшему. И пока, к сожалению, нет признаков того, что они готовы отказаться от собственных шаблонов, — сказал Рябков.

Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО.

По данным МИД РФ, документы 15 декабря передали на рассмотрение американской стороне. Среди прочего Кремль требует не расширять состав НАТО, в частности, не включать Украину и Грузию.

Страны-члены Североатлантического Альянса обязуются не вести какую-либо военную деятельность в Украине, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Подробнее о пунктах проектов договоров и реакции на это Украины, США и НАТО читайте в материале.