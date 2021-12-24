Министерство обороны США рассматривает возможность предоставления Украине данных разведки, которые помогут быстрее узнать вероятное наступление Российской Федерации.

По данным издания The New York Times, США работают над планом предупреждения Украины о вторжении России в режиме реального времени.

Анонимные американские чиновники утверждают, что если план одобрит президент США Джо Байден, тогда правительство Украины сможет увидеть движение российских военных, и определить, намерены ли они пересечь государственные границы.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что группа сотрудников ведомства недавно ездила в Украину для оценки потребности в противовоздушной обороне. Америка уже снабжает Украину переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Учения на Донбассе

Согласно результатам боевых стрельб на одном из полигонов на Донбассе, американские Javelin пробили имитированную решетчатую защиту танка, аналогичную российскому Т-72.

США и многие страны мира считают, что Россия планирует вторжение в Украину. По данным разведки США, возле границ с Украиной остается ориентировочно 100 тыс. военных РФ.