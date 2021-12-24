Европейские страны обвинили РФ в помощи вагнеровцам в Мали

Ряд европейских стран осудили причастность правительства России к предоставлению материальной поддержки для развертывания частной военной компании Вагнера в Мали.

С соответствующим заявлением выступили Франция, Великобритания, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния и Швеция.

– Мы знаем о причастности правительства Российской Федерации к оказанию материальной поддержки развертыванию группировки Вагнера в Мали и призываем Россию вернуться к ответственному и конструктивному поведению в регионе, – говорится в совместном заявлении.

Также страны заявили, что сожалеют о выборе переходных властей Мали использовать и без того небольшие государственные средства для оплаты иностранных наемников вместо того, чтобы поддержать вооруженные силы страны и государственные службы.

В начале декабря этого года Совет ЕС утвердил санкции против российских наемников ЧВК Вагнера. Именно с ней связывают ужасающие преступления против человечества и нарушение международного гуманитарного права.

Недавно вагнеровцев уличили в зверствах, к которым они прибегали в Центральноафриканской Республике. В частности, в отчете Управления верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций говорится, что в ЦАР вагнеровцы регулярно насилуют гражданских женщин и мужчин.

Жестоким преследованиям подвергаются миротворцы, журналисты, работники гуманитарной помощи и представители меньшинств.

Источник: МИД Франции